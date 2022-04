Dinsdag 12 april is het Dutch Overshoot Day. De dag waarop Earth Overshoot Day zou plaatsvinden als iedereen in de wereld zou leven zoals Nederlanders. Het Global Footprint Network organiseert in samenwerking met MVO Nederland een online webinar getiteld: “Facing the Dutch Overshoot Day unprepared: Understanding resource security in the context of the Ukraine war”.

De oorlog in Oekraïne maakt duidelijk hoe afhankelijk Nederland is van het buitenland welke effecten grondstof onzekerheid heeft op de economie. Nu de Nederlandse aardgasreserves grotendeels uitgeput zijn, klimaatverandering zich steeds duidelijker manifesteert en een footprint die volstrekt niet in balans is met het regenererend vermogen van de aarde, heeft Nederland een kwetsbare positie.

Maria Van Der Heijden (directeur van MVO Nederland) zal het gesprek leiden met Raoul Boucke (lid van de tweede kamer), Werner Schouten (ondernemer en presentator), Ben Valk (bij Rabobank wereldwijd verantwoordelijk voor agri-partnerships), Nicole van Gemert (directeur van foodwatch Nederland) en Mathis Wackernagel (oprichter van Global Footprint Network). Het panel zal bespreken hoe deze “resource insecurity” uitpakt en wat de implicaties is voor Nederland en Nederlandse bedrijven. Ook zullen zijn belichten waarom het veiligstellen van hulpbronnen zowel een ongemakkelijke waarheid, maar vooral ook een strategische noodzaak is.

Het webinar vindt plaats op 11 april van 17.00-18.00 uur en is in het Engels. Iedereen kan deelnemen door zich hier te registeren.

Noot:

Paul van Ruiten van BureauOM heeft een informatieve plaat gemaakt over de gevolgen van de oorlog.