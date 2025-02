De toenemende vraag naar duurzame IT-oplossingen rechtvaardigt een speciale award voor de Sustainability Innovator of the Year. Vijf partijen maken kans op deze nieuwe prijs, namen die we soms ook tegenkomen in andere categorieën, vaak net zo goed vanwege innovaties of initiatieven die met duurzaamheid te maken hebben. De stemming is geopend. De Dutch IT Channel Awards worden op 20 maart 2025 in Studio21 in Hilversum uitgereikt!

De genomineerden in deze categorie zijn:

Digital Realty maakt voortvarend gebruik van artificial intelligence om datacenters optimaal energiezuinig te maken. De Amerikaanse exploitant van datacenters wereldwijd, vorig jaar winnaar in de categorie Datacenter Technology Innovator of the Year, gebruikt daarvoor Apollo AI, een AI-platform dat onder meer inefficiënties opspoort, zoals warmteverlies door verstopte filters of defecte kleppen. Apollo AI heeft zo in Europa en Azië al 18 gigawattuur aan energie bespaard, vergelijkbaar met het jaarlijkse stroomverbruik van 1600 huishoudens. Op termijn wil Digital Realty het platform, dat natuurlijk ook kosten bespaart, uitbreiden en gebruiken voor voorspellend onderhoud en andere geavanceerde manieren om (nog) energiezuiniger te worden.

Insight Enterprises Nederland deed van zich spreken in de wereld van duurzaamheid met een geslaagde klantcase bij Eneco. De energieleverancier wilde de energievoorziening naar huishoudens en bedrijven milieuvriendelijker maken, onder andere door meer CO2-neutrale technologieën in te zetten, zoals windenergie en biomassa. Om het beheer van windmolenparken betaalbaar(der) te maken, leverde het bedrijf uit Apeldoorn VR-brillen waarmee monteurs windmolens op afstand kunnen inspecteren. En om efficiënt 150 duizend warmtepompen te installeren in woningen en bedrijfspanden, introduceerde Insight augmented reality (AR). Daarmee kan Eneco de ideale plek bepalen voor een warmtepomp nog voordat een monteur langs komt. Dat bespaart tijd.

IT-Recycling Nederland zou alleen al vanwege de naam moeten winnen. Het bedrijf uit het Brabantse Veghel speelt een toonaangevende rol in de recycling en verantwoorde verwerking van afgedankte elektronica. Hergebruik van materialen moet altijd worden gemaximaliseerd, vindt de specialist in IT-recycling die debuteert bij de DIC Awards. Een goed voorbeeld is de manier waarop IT-Recycling datavernietiging aanpakt: dat gaat niet alleen over de veiligheid van gevoelige informatie, maar ook over (zoveel mogelijk) hergebruik van waardevolle grondstoffen en minder ‘e-waste’. IT-Recycling Nederland is volledig compliant met alle milieuwetgeving, beschikt over alle mogelijke certificeringen en wil zo een krachtig voorbeeld zijn voor de (hele) industrie.

Schneider Electric werd in juni 2024 door het Amerikaanse opinieblad Time Magazine en het Duitse platform voor bedrijfsinformatie Statista uitgeroepen tot duurzaamste bedrijf ter wereld. De Franse multinational, in Nederland te vinden in Hoofddorp, heeft onder meer het speciale Green IT Program, met geautomatiseerde duurzaamheidsrapportages die metingen van het energieverbruik en de CO2-uitstoot in IT-omgevingen en datacenters een stuk efficiënter maken. Ook meten klanten hun duurzaamheid makkelijker dankzij een nieuwe, intuïtieve rapportagetool in de laatste upgrade van EcoStruxure IT, Schneiders cloudgebaseerde oplossing voor datacenterbeheer. Gebruikers voldoen zo makkelijker aan bijvoorbeeld de Europese richtlijn voor energie-efficiëntie (EED).

Simac IT NL en Cisco Nederland zijn samen genomineerd vanwege het Simac Experience Business Center, een soort showmodel waar klanten zien hoe zij hun kantooromgevingen zo duurzaam mogelijk inrichten. Het is een ‘holistisch’ kantoorconcept, gebouwd op de toekomst met vooral (gerecyclede) materialen met een lange levensduur, en waar de IT-partner uit Ede en het netwerkconcern uit Amsterdam-Zuidoost innovatieve technologieën en oplossingen als Cisco WebEx, Spaces en Mymesh hebben geïmplementeerd. Sensoren in Cisco-hardware maken bijvoorbeeld gedetailleerde analyses over ruimtegebruik, luchtkwaliteit en energieverbruik, zodat organisaties deze ruimtes optimaal en zo duurzaam mogelijk kunnen gebruiken.

U kunt nu stemmen via www.dutchitawards.nl!