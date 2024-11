Dutch Green Building Council heeft een nieuwe algemeen directeur. Vanaf 1 januari 2025 volgt Brigit Gerritse interim-directeur Daphne Braal op. Gerritse ervaart dat de sector in beweging is, maar ziet ook kansen om sneller te verduurzamen. “Het besef dringt inmiddels door dat een niet-duurzame gebouwde omgeving zonder sociale meerwaarde, geen toekomstwaarde heeft, en daarmee ook geen economische waarde.”

Brigit Gerritse is afgestudeerd als planoloog aan de Universiteit van Amsterdam en heeft meer dan 30 jaar ervaring in de vastgoedsector. Momenteel is zij head of research & strategy bij Redevco. Eerder was zij werkzaam als executive director bij het internationale kennisplatform Urban Land Institute en was zij directeur van Kern, een Nederlands kennis- en netwerkcentrum met een focus op stadscentra en buurten. In die tijd was zij ook aangesteld als programmamanager voor de Retailagenda, een initiatief van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaatbeleid. Ook was Gerritse in het verleden al betrokken bij DGBC met haar deelname aan de Koplopergroep Deltaplan Duurzame Renovatie.

Veel expertise

Voorzitter van het DGBC-bestuur Rutger Schuur: “Met trots bevestigen we de benoeming van Brigit Gerritse als de nieuwe algemeen directeur van DGBC. Ze heeft brede ervaring opgedaan in de vastgoedsector en daarmee veel expertise en een groot netwerk in de gebouwde omgeving. Ze is al lang gepassioneerd om de gebouwde omgeving duurzamer te maken. Het bestuur heeft er vertrouwen dat zij samen met onze achterban de duurzame koers verder kan vormgeven.”

Moment om te versnellen

De nieuwe directeur kijkt ernaar uit om per 1 januari 2025 te beginnen. Voor Gerritse is het nu echt het moment om sneller te verduurzamen. “De afgelopen jaren is de verduurzamingsopgave van de gebouwde omgeving een steeds belangrijkere rol gaan spelen in mijn werk. Er gebeurt veel en we zijn op de goede weg, maar het moet echt sneller. In mijn nieuwe rol bij DGBC krijg ik alle kansen om hieraan bij te dragen. Het voelt alsof mijn hele loopbaan een springplank is geweest naar deze prachtige en urgente uitdaging. Ik kijk er enorm naar uit om hier met het DGBC-team en het ijzersterke netwerk aan de slag te gaan.”