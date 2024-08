Eerdit dit jaar is de Dutch Grand Prix uitgeroepen tot de beste en meest duurzame F1 raceorganisator van 2023. Tijdens The F1 Promotor Awards in het British Museum in London is de Dutch Grand Prix bekroond tot meest duurzame van alle F1 races in 2023. De beoordeling is opgesteld door een panel van kopstukken uit de F1 organisatie en neemt ook de feedback van de fans mee. Bij deze meer uitleg over het Nederlandse succesprogramma.

Snelheid en duurzaamheid komen eerder samen

De Formule 1 is, in de perceptie van de gemiddelde mens, waarschijnlijk een van de meest vervuilende sportevenementen ter wereld. Zonder de feiten en of cijfers goed te kennen is dat een logische gedachte; Autosport zal in de beleving van de gemiddelde consument toch zeker meer vervuilend zijn dan niet gemotoriseerde sporten. De realiteit is echter dat de F1 wereldwijd de harde ambitie heeft uitgesproken om in 2023 net-zero carbon te zijn en dat ook teams en organisatoren hard aan de slag zijn om nu al de uitstoot van CO2 te minimaliseren.

Duurzaamheid is een voorwaarde

De organisatie van de Dutch Grand Prix is in handen van een drietal zeer ervaren organisatoren van sportevenementen, zoals de Invictus Games, KLM Open, EK Atletiek, WK Hockey, WK Volleybal etc. Al die ervaring wordt gecombineerd in de uitvoering van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix, waar snelheid en duurzaamheid juist samenkomen. Waar de focus op duurzaamheid geen marketinggedachte is maar een bestaansvoorwaarde.

Met de organisatie van de Dutch Grand Prix worden niet alleen records gebroken op het gebied van klanttevredenheid, maar de Nederlandse aanpak zet ook nieuwe standaarden voor een milieubewuste evenementenorganisatie. Er moet verder gekeken worden dan enkel spektakel: de focus ligt op innovatie, fanbeleving en vooral duurzaamheid.

Directeur van de Dutch Grand Prix Robert van Overdijk is blij met de erkenning: “Op het gebied van duurzaamheid hebben we de afgelopen jaren veel grote stappen gezet. Om te beginnen komt 98% van onze bezoekers op een duurzame manier naar het evenement. Maar we zijn ook trots op het ‘smart grid’ dat we in 2022 gecreëerd hebben, waarbij we generatoren gebundeld hebben voor piekbelasting. Daarmee is de hoeveelheid gebruikte brandstof drastisch afgenomen en bovendien gebruiken we HVO100 brandstof, waarmee we nog eens 82,5% besparen op onze footprint. In 2023 hebben we de energievoorziening uitgebreid met een vaste stroomaansluiting en zonnepanelen. Zo hebben we in totaal 94,5% van onze uitstoot op energieproductie weggewerkt. Ook volgend jaar willen we weer stappen maken, op alle verschillende duurzaamheidspijlers.” besluit Van Overdijk.