Dutch Fresh Port doet mee aan initiatief om reststromenhub op te zetten

Dutch Fresh Port doet mee aan een initiatief dat moet voorkomen dat miljoenen kilo’s groenten en fruit eindigen in de vergister of als compost. De bedoeling is met behulp van de bedrijven op Dutch Fresh Port en relevante marktpartijen een zogeheten ‘reststromenhub’ op te zetten. De ‘hub’ begint kleinschalig om de mogelijkheden in beeld te brengen. De provincie heeft subsidie voor het plan beschikbaar gesteld.

De provincie wil bereiken dat bedrijven in groenten en fruit anders naar hun reststromen gaan kijken. Het hoogste doel is dat er een plek ontstaat waar overgebleven groenten en fruit op duurzame wijze worden omgezet in andere producten voor consumptie of een weg vinden naar een andere waardevolle bestemming. Volgens de provincie ligt de basis bij het berekenen van het afvalpercentage aan eetbare producten. Als je weet hoeveel je verspilt, kun je daarop het bedrijfsproces anders inrichten.

Groente- en fruitafval als nieuwe grondstof

In Nederland verspillen we jaarlijks 2 miljard kilo voedsel. Dutch Fresh Port heeft duurzaam ondernemen hoog in het vaandel staan en ziet daarin een grote uitdaging. De gemeenten Rotterdam, Ridderkerk en Barendrecht, de provincie Zuid-Holland, Dutch Fresh Port en de ondernemersclub VBO Fresh Port slaan hiervoor de handen ineen.

Projectleider Wendy van Vliet: “Groente- en fruitafval als nieuwe grondstof is aantrekkelijk en levert uiteindelijk geld op. Maar in de praktijk eindigen groente en fruit voor het overgrote deel in de vergister of als compost. Dat is zonde van een mooi product en daarmee geld, denk alleen al aan de kosten die bedrijven moeten maken om de groenten- en fruitafval naar de vergisters te laten vervoeren.”

Groenten en fruit die niet aan de allerhoogste kwaliteitseisen voldoen, krijgen soms al een mooie bestemming: naar de voedselbanken via onder andere de Groente & Fruitbrigade, de sociale restaurants van Shareaty, gepureerd in de soep of pizzabodem, voer voor dieren en als ‘brandstof’ voor de chemie.

Wendy van Vliet: “Dit moet veel meer gebeuren. De provincie Zuid-Holland en de ondernemers van Dutch Fresh Port zelf zijn ervan overtuigd dat hoogwaardige benutting van reststromen mogelijk is en gaat voor een fysieke plek, waar overgebleven groenten en fruit alsnog hun weg vinden naar verschillende afzetkanalen. Zoals bijvoorbeeld in producten voor consumenten en diervoederbedrijven, omgezet door innovatieve startups en scale-ups. Het benutten van restromen kan in de toekomst zelfs een manier worden voor het AGF-cluster om geld te verdienen aan reststromen.”

Duurzame ambitie Dutch Fresh Port

Dutch Fresh Port wil koploper zijn als duurzaam bedrijventerrein. Met onder andere zonnepanelen en isolatie draagt Dutch Fresh Port al bij aan een schonere toekomst, maar de AgroVersFood en logistiek vraagt ook veel van de aarde door het intensieve gebruik van water, land, grondstoffen, transport en verwerking. Het is daarom van groot belang dat Dutch Fresh Port verantwoordelijk omgaat met de reststromen om te voorkomen dat al die ‘offers’ voor niets zijn geweest.