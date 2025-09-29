Tijdens Dutch Design Week (DDW) brengt het Secrid Talent Podium voor de vierde keer een selectie van baanbrekende ontwerpers samen. Dit jaar staan zeven internationale talenten centraal die de industrie willen veranderen met duurzame en vernieuwende oplossingen—van landbouw tot bouw, textiel en energie. Tegelijkertijd vraagt het podium bijzondere aandacht voor een thema dat in de creatieve sector vaak onderbelicht blijft: Intellectueel Eigendom. 80% van de milieu-impact van een product wordt beïnvloed door beslissingen die in de ontwerpfase worden genomen, onderzocht de Ellen MacArthur Foundation. Dit benadrukt dat ontwerpers een cruciale rol in het vormgeven van een duurzamere toekomst.

Zeven ontwerpers: design als motor voor verandering

In samenwerking met Dutch Design Foundation selecteerde Secrid zeven ontwerpers vanwege hun innovatieve ideeën, holistische visie en ondernemerschap. Elke deelnemer ontvangt naast een podiumplek ook coaching, publiciteit en €7.777 prijsgeld; een symbolische verwijzing naar de zeven holistische ontwerpprincipes van Secrid.

De ontwerpers laten zien dat de hoopvolle toekomst nu al werkelijkheid is: in landbouw, textiel, bouw en energie zijn ingrijpende veranderingen gaande. De geselecteerde designers van 2025 zijn:

● Floris Schoonderbeek | Circle Farming (NL) – Regeneratieve landbouw met ronde akkers waar technologie, natuur en mens samenkomen.

● Chloe So & Barna Soma Biro | PulpaTronics (UK) – Recyclebare RFID-tags van papier die wegwerplabels met metaal vervangen.

● Auke Bleij | Respyre (NL) – Onderhoudsarm gevelgroen met mosbeton, dat lucht zuivert, verkoelt, en de biodiversiteit in de stad ondersteunt.

● Itika Gupta | Dungse Labs (NL & IN) – Van koeienmest naar hoogwaardig bio-afbreekbaar bouwmateriaal als alternatief voor hout en plastic.

● Marjan van Aubel | Ra – (IT) – De transitie van zonnetechnologie naar zonnedesign, waar de energiebron naadloos opgaat in ons dagelijks leven.

● Sarmīte Poļakova & Mel van Dijk | (un)woven (NL & DE) – Van textielreststroom naar circulair biomateriaal voor de gebouwde omgeving.

● Elizabeth Lee, Eden Harrison & Ori Blich | Carbon Cell (UK) – Een composteerbaar, CO2-negatief schuim voor verpakkingen als vervanging voor polystyreen.

Intellectueel Eigendom: dilemma’s en verantwoordelijkheid

Binnen het Secrid Impact Fund worden talenten gecoacht op thema’s die bepalend zijn voor de toekomst van design. Eén daarvan is intellectueel eigendom – vaak onderbelicht in de ontwerpsector, maar cruciaal voor het beschermen én delen van creatieve waarde. Het gaat daarbij niet alleen om juridische bescherming, maar ook om vragen rond eigenaarschap, ethiek en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Iedere ontwerper wordt vroeg of laat geconfronteerd met fundamentele vragen zoals: welke rechten en verantwoordelijkheden brengt een ontwerp met zich mee? Secrid kent deze dilemma’s uit eigen ervaring: sinds de introductie verschenen er wereldwijd meer dan duizend kopieën van de Cardprotector, een ontwerp dat de portemonneemarkt voorgoed veranderde.

Met dit thema nodigt het Secrid Talent Podium ontwerpers uit om stil te staan bij de keuzes en dilemma’s die horen bij het beschermen en delen van creativiteit.

“Als ontwerpers dragen we verantwoordelijkheid voor wat we de wereld in brengen. Niet alleen voor de functie en schoonheid van ons werk, maar ook voor de impact op mens en planeet. Intellectueel eigendom is daarbij geen juridische formaliteit, maar een middel om creatieve waarde te beschermen en duurzame innovatie mogelijk te maken. Door onze ideeën te koesteren én eerlijk te delen, bouwen we samen aan een toekomst waarin producten niet steeds méér, maar steeds béter worden,” zegt René van Geer, oprichter van Secrid en industrieel ontwerper.

Impact Fund: Design for Impact

Met het Impact Fund investeert Secrid 1% van haar omzet in talenten die met ontwerp duurzame verandering in gang zetten. Het doel: de Industriële Revolutie transformeren naar de Industriële Evolutie; van steeds méér naar steeds béter produceren. Het Talent Podium is een belangrijk onderdeel van dit traject.

Naast het Secrid Talent Podium is Secrid ook missiegedreven partner van de ontwerpwedstrijden van What Design Can Do (WDCD). In dit kader ondersteunt Secrid drie winnaars van de meest recente WDCD Accelerator. Het werk van één van deze winnaars, Carbon Cell, is bovendien te zien binnen het Secrid Talent Podium.

Purposeful pocketwear

Wat we in onze zak meedragen is meer dan praktisch: het is persoonlijk, intiem en cultureel. Met compacte, tactiele ontwerpen onderzoekt Secrid wat purposeful pocketwear betekent en hoe verandering letterlijk in je broekzak kan beginnen.

Tijdens DDW nodigt Secrid bezoekers uit om stil te staan bij de inhoud van hun broekzak – want zelfs de kleinste keuze kan verschil maken.