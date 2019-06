Dutch Design Award voor circulaire bank van Gispen

Op woensdag 12 juni zijn tijdens een besloten, feestelijke Award Night de winnaars van de Dutch Design Awards 2019 bekendgemaakt. De Gispen Sett CE bank, ontworpen door Peter van de Water, is uitgeroepen tot winnaar in de categorie Product. De jury over Sett CE: “Dit is een toonbeeld van de nieuwe esthetische norm binnen circulair design: de bank schreeuwt geen duurzaamheid uit, maar het hergebruik van materialen is geruisloos verwerkt in een tijdloos ontwerp.”

De Dutch Design Awards zijn de belangrijkste designprijzen van Nederland. De jury bestond dit jaar uit acht vooraanstaande Nederlandse designprofessionals. Rode draad bij de zeventiende editie was volgens de jury “een aanstekelijk soort optimisme. Er wordt met veel plezier en generositeit ontwikkeld en samengewerkt.”

De prijswinnende Sett CE van Gispen is een tijdloze designbank, ontworpen door Peter van de Water en gemaakt van maar liefst 95% gerecycled materiaal. Om plastic verspilling tegen te gaan, gebruikte Gispen haar eigen plastic afval in de productie ervan.

Maikel Ruijs, Salesmanager van Gispen, was aanwezig bij de prijsuitreiking en reageert trots: “Dit is een prachtige beloning voor ons duurzame beleid. Wat mij betreft laat deze award zien dat het mogelijk is om te investeren in duurzaamheid én een hoge designwaarde toe te voegen aan een product. En dat innovatief samenwerken tussen verschillende disciplines zijn vruchten afwerpt. Een product als Sett CE kun je niet in je eentje realiseren.”

Ontwerper Peter van de Water is opgetogen: “Voor mij als ontwerper is het een eer om voor een instituut als Gispen te mogen werken. Al in de beginjaren was Gispen vooruitstrevend in het gebruik van technische ontwikkelingen. Dat zijn ze nu nog steeds; het is mooi om te zien dat Gispen zo’n vooraanstaande rol inneemt in de circulaire economie. Hopelijk doet goed voorbeeld goed volgen!”

Uit het juryrapport:

“Gispen laat met dit product een ideale uitkomst zien van jarenlang onderzoek en ontwikkeling in de circulaire industrie. Het werkbare, circulaire systeem voor een consumentenproduct van deze schaalgrootte oogst lof en mag als voorbeeld dienen voor de hele maakindustrie. De vernieuwing zit hem niet zozeer in de vorm, maar juist in de totstandkoming en werkwijze. Dit is een toonbeeld van de nieuwe esthetische norm binnen circulair design: de bank schreeuwt geen duurzaamheid uit, maar het hergebruik van materialen is geruisloos verwerkt in een tijdloos ontwerp.”

95% gerecycled materiaal

Samen met TU Delft en Searious Business is uit plastic kastdeuren een nieuwe grondstof ontwikkeld waarmee de romp van de bank is geprint door het bedrijf 10XL. Deze grondstof is tot tien keer opnieuw te gebruiken zonder nieuw materiaal toe te voegen. De zitting en rug van de bank bestaan uit gerecycled polyetherschuim. Alle materialen in de Sett CE bank zijn te scheiden en elk onderdeel is dankzij innovatieve technieken te verwerken tot een nieuw product.