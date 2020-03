Dura Vermeer levert duurzaam laboratorum DuPont Nutrition & Biosciences op

Dura Vermeer heeft in opdracht van DuPont Nutrition & Biosciences binnen twee jaar een nieuw pand ontwikkeld en gerealiseerd op het Leiden Bio Science Park. Op woensdag 18 maart 2020 heeft Dura Vermeer aan DuPont de nieuwe locatie formeel opgeleverd. Met oog op de zeer urgente COVID19 maatregelen heeft de oplevering in minimaal comité plaatsgevonden; overige belangstellenden waren in de gelegenheid de oplevering via een livestream te volgen.

Het nieuwe pand naar ontwerp van Ector Hoogstad Architecten beslaat circa 7.200 m2 met nog eens 2.300 m2 parkeerruimte onder het gebouw en is een flexibele en inspirerende werkplek geworden voor het team van DuPont. Het team kan zich in het nieuwe pand perfect ontplooien. “DuPont is trots op het resultaat dat is bereikt in deze samenwerking en we kijken uit naar de daadwerkelijke verhuizing. Het zal voor ons een verademing zijn om hier te kunnen werken”, vertelt Hans de Nobel, Managing Director bij DuPont Nutrition & Biosciences.

Duurzaam modern laboratorium



Het duurzame BREEAM Excellent gecertificeerde pand zal iedere medewerker volledig in zijn of haar functie ondersteunen. Zo zijn er in het nieuwe gebouw verschillende functies ondergebracht waaronder een onderzoekslaboratorium met hoogwaardige bouwkundige en installatietechnische afwerking.

DuPont Nutrition & Biosciences is een wereldleider op het gebied van innovatieve en duurzame oplossingen voor de voedsel-, gezondheids-, farma- en biotechnologie-industrie. Zo wordt er gewerkt aan ingrediënten die het leven van mensen gezonder kunnen maken, wassen op lage temperatuur mogelijk maakt en diervoeding hoogwaardiger maakt waardoor de impact op het milieu wordt verminderd.