Een nieuwe gezamenlijke onderneming van Dura Vermeer en C2CA gaat een installatie bouwen die naar schatting een CO2-reductie van 30.000 ton op jaarbasis realiseert door betonpuin te upcyclen. Het innovatieve proces produceert, naast teruggewonnen grind en zand, een supplementair cementeus materiaal (SCM) dat als vervanging kan dienen voor cement bij de productie van nieuw beton. Dat Dura Vermeer en C2CA ook zelf voor de activatie van deze ultrafijne cementfractie zorgen, is uniek in de bouwsector. De eerste nieuwe installatie in de regio Rotterdam kan per jaar 150.000 ton betonpuin verwerken. Het bedrijf wordt hiermee de leverancier van circulaire betongrondstoffen voor nieuwe betonprojecten in Nederland. Naar verwachting wordt de installatie in het tweede kwartaal van 2025 in gebruik genomen.

Pieter Niemantsverdriet, directeur bij Dura Vermeer, is enorm trots op de samenwerking. “Dura Vermeer heeft een duidelijk doel voor ogen: een halvering van de CO2-uitstoot in 2030 en nul CO2-uitstoot in 2050. Circulair bouwen is een belangrijke oplossingsrichting, waarmee wij echt impact kunnen maken. De langdurige samenwerking met C2CA is dus een grote stap richting Net Zero, niet alleen voor onze eigen projecten, maar voor de gehele bouwsector. Ook onderstrepen dit soort belangrijke innovaties de rol van Nederland als duurzaam innovatieland.”

CEO van C2CA Thomas Petithuguenin vult aan: “Om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen is het zaak om nu echte stappen te zetten. De grootste CO2-besparing binnen onze branche kan worden bereikt door alternatieven te bieden voor primair cement. En dat is wat wij doen. Wij zijn erg blij dat wij in Dura Vermeer een solide partner hebben gevonden om onze gezamenlijke ambities waar te maken.”

Uitstoot in perspectief

De cementindustrie is verantwoordelijk voor 7 procent van de mondiale CO2-uitstoot (bron: World Cement Association, 2023) en in Nederland verbruikt de bouwsector de helft van alle grondstoffen. Bovendien is de sector verantwoordelijk voor circa 40 procent van het energieverbruik en een derde van de totale CO2-uitstoot. Aangezien bijna de helft van alle bouwmaterialen beton is, is de bijdrage van de sector aan de klimaatdoelstellingen en emissiereductie van groot belang. Momenteel wordt slechts 5 procent van het betonpuin op een aanzienlijk niveau gerecycled (bron: Betonhuis, 2022), waarbij het merendeel wordt gedegradeerd tot hergebruik op laag niveau. Daarbij wordt met de conventionele betonrecyclingmethoden geen gedeeltelijke cementvervanger (SCM) geproduceerd, waardoor hergebruik in nieuw beton nu nauwelijks nog tot CO2-reductie leidt.

Innovatief upcyclingproces

Met de nieuwe installatie van Dura Vermeer en C2CA kan dit wel. Het upcyclingproces begint met de inname van zuiver betonpuin. Dit puin wordt minutieus bewerkt tot oorspronkelijke fracties grind, zand en cementsteenmeel. Het gerecyclede cementsteenmeel wordt in de laatste verwerkingsfase geactiveerd tot een reactief bindmiddel (SCM). De circulaire betongrondstoffen worden vervolgens geleverd aan betonproducenten voor de productie van circulair beton met een veel lagere CO2-impact.

Over C2CA

C2CA (Concrete to Cement & Aggregates), opgericht in 2016 door de TU Delft en GBN, is een Nederlandse tech startup die zich toelegt op het stimuleren van innovatie op het gebied van betonrecycling. Als ontwikkelaar en patenthouder van de technologie die ten grondslag ligt aan hoogwaardige betonrecyclingfaciliteiten, streeft C2CA ernaar een mondiale impact te maken door samen te werken met partners om soortgelijke fabrieken wereldwijd op te zetten.

Foto: Het ondertekenmoment met in het midden Thomas Petithuguenin en rechts Pieter Niemantsverdriet.