In opdracht van Rijkswaterstaat verbreedt en verdiept consortium Veenix, met FCC als hoofdaannemer, de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht. Waste-to-product bedrijf Renewi recyclet 40.000 ton betonpuin dat vrijkomt uit de sloop van twee viaducten. Dit materiaal kan weer hoogwaardig ingezet worden in Rijkswaterstaat-bouwprojecten als volwaardige grondstof voor beton.

Urgentie van betonrecycling groeit

De bouwsector staat voor een grote uitdaging door de afnemende beschikbaarheid van natuurlijke grondstoffen. Tegen 2030 wordt een daling van 24% in zandwinning en 44% in grindwinning voorspeld om onder andere bodemerosie te voorkomen. Omdat beton voornamelijk uit zand en grind bestaat, versterkt dit tekort de urgentie van het gebruik van gerecycled beton. Tegelijkertijd neemt de hoeveelheid beschikbaar betonpuin fors toe door de sloop van naoorlogse gebouwen en de groeiende vraag naar slimme betonpuinscheiding. In 2030 wordt 15 miljoen ton betonpuin verwacht voor nieuw beton. Volgens het Betonakkoord, een landelijk initiatief voor verduurzaming van de betonketen, moeten alle betonreststromen tegen 2030 volledig circulair worden toegepast. De nieuwe richtlijnen beperken bovendien het gebruik van gerecycled beton in wegfunderingen tot maximaal 5% in 2030. Dit stimuleert de herbestemming van betonpuin naar hoogwaardige toepassingen, zoals de productie van nieuw beton.

Hoogwaardige toepassing dankzij geavanceerd recyclingproces

Nu wordt slechts een klein deel van het betonpuin hergebruikt in nieuw beton. De technische complexiteit van het sloop- en recyclingproces vraagt om een andere ketenbenadering. Beton bestaat uit een mix van cement, water, grind en zand. Om beton te recyclen is het noodzakelijk om componenten van elkaar te scheiden.

Renewi ontwikkelde een geavanceerd recyclingproces dat gecertificeerd betongranulaat en betonzand oplevert. Deze materialen voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en maken meer circulaire betonoplossingen mogelijk. Dankzij deze technologie kan betonpuin worden hergebruikt in nieuw beton, in plaats van in laagwaardigere toepassingen, zoals funderingsmateriaal. Dit vermindert het gebruik van primaire grondstoffen zoals grind, zand en cement aanzienlijk, wat bijdraagt aan het realiseren van hoogwaardigere en duurzamere bouwoplossingen.

Samen bouwen aan een circulaire toekomst

Volgens het CBS is de bouwsector verantwoordelijk voor zo’n 25% van al het afval in Nederland, waarvan het overgrote deel betonafval betreft. Daarom is het sluiten van de betonketen van cruciaal belang.

Jan-Pedro Vis, Directeur Material Management & Outbound Sales bij Renewi: “Beton is één van de meest gebruikte bouwmaterialen ter wereld en verantwoordelijk voor veel CO2 –uitstoot. Het meer circulair maken van beton is dus essentieel, en dat kan alleen door samenwerking in de keten. Lek Sloopwerken sloopt de viaducten, waarna Renewi het betonpuin verwerkt tot hoogwaardige circulaire grondstoffen voor Rijkswaterstaat-bouwprojecten. De A9 – samenwerking is een krachtig voorbeeld en markeert een belangrijke stap in de circulaire economie. Maar er is nog een lange weg te gaan.”

Benny Nieswaag, projectmanager bij Rijkswaterstaat: “Hergebruik van beton draagt bij aan de vernieuwingsopgave van Rijkswaterstaat en versnelt de transitie naar een circulaire economie.”

Een inspirerend voorbeeld richting circulaire infrastructuur

De sloop van twee viaducten langs de A9, tussen knooppunt Holendrecht en Badhoevedorp, levert 40.000 ton betonpuin op. Renewi verwerkt dit puin tot hoogwaardig materiaal dat weer kan worden ingezet in beton voor Rijkswaterstaat-projecten.

Daarnaast levert Renewi 130.000 ton gerecycled menggranulaten afkomstig van mengpuin. Het menggranulaat kan gebruikt worden voor de fundering van nieuwe wegen.

Dit project is een concreet voorbeeld van hoe circulaire principes kunnen worden toegepast in grootschalige infrastructuurprojecten. Het biedt niet alleen een duurzamere oplossing voor betonafval, maar onderstreept ook hoe innovatieve processen en gedeelde verantwoordelijkheid de transitie naar een circulaire economie kunnen versnellen. Hiermee vormt de A9 een belangrijke mijlpaal en inspiratiebron voor toekomstige projecten in Nederland, en zet het zich neer als koploper in de verduurzaming van de infrastructuursector.