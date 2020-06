Duizendste elektrische bezorgwagentje Picnic de weg op

Online supermarkt Picnic heeft een mijlpaal bereikt: vandaag gaat het duizendste elektrische wagentje de weg op. Dit maakt de online supermarkt koploper op het gebied van duurzame stadslogistiek. De wagentjes reden tot nu toe ruim 12 miljoen elektrische kilometers, waarmee 1,7 miljoen kilo CO2 is bespaard.

De wagentjes zijn speciaal voor Picnic ontworpen en gingen in 2015 voor het eerst de weg op. In de regio Rijnmond rijden er op dit moment de meeste, in totaal 120. Het duizendste wagentje gaat vandaag in Utrecht de weg op. Medeoprichter van Picnic Michiel Muller: “Het is natuurlijk fantastisch om te zien dat in zo’n korte tijd dit typische elektrische autootje niet meer uit het straatbeeld weg te denken valt.”

Rabobank financiert al vijf jaar het elektrische wagenpark van Picnic. Rudy Scheffer en Willem Drenth van de Rabobank zijn blij al vanaf het begin aangesloten te zijn bij deze duurzame ontwikkeling. “Onze missie is een betere leefomgeving te creëren en daar past een milieuvriendelijk logistieke oplossing voor de binnenstad volledig bij.”

Perfectioneren

De wagentjes, ook wel electric Picnic vehicle (ePv) genoemd, kenmerken zich door de efficiënte route die zij rijden en door hun smalle omvang die geen verkeershinder veroorzaakt. Tijdens de korte stoptijden worden de kratten met boodschappen snel via de zijkant uitgeladen. Het hele proces is gedigitaliseerd, belading en routeplanning zijn optimaal gecoördineerd. De afgelopen jaren heeft Picnic veel verbeteringen doorgevoerd. De ePv is iets ruimer geworden, waardoor er nu vier lagen kratten in passen. Door de extra laag kunnen er in totaal 24 kratten met boodschappen mee. Ook de stabiliteit van de wagentjes is verbeterd.

De ePv’s zijn via internet verbonden met het zelfontwikkelde Driving Coach-systeem. Dit geavanceerde systeem registreert en analyseert continu. De verzamelde data geeft informatie over de meest efficiënte route, rijgedrag en gevaarlijke verkeerssituaties. Het systeem waarschuwt de runners, de chauffeurs, vooraf voor gevaarlijke bochten of drukte.