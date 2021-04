Duizenden bedrijven moeten snel aan de slag met nieuwe EU duurzaamheidsregels

Naast omzet, winst en andere financiële resultaten moeten grote bedrijven vanaf 2023 ook rapporteren over de effecten van hun activiteiten op milieu en samenleving. Dat kondigde de Europese Unie deze week aan met de aanpassing van de zogeheten ‘Non-financial Reporting Directive’(NFRD) tot de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Alle bedrijven met meer dan 250 medewerkers gecombineerd met omzet- en balanstotaalcriteria worden verplicht verslag te doen over de effecten die zij hebben op milieu- en sociale omstandigheden en vice versa de risico’s die het milieu en sociale thema’s op organisaties hebben. Anders dan nu moet de informatie getoetst worden door accountants om de betrouwbaarheid te vergroten. Dat is een enorme uitbreiding op de huidige verslaggevingsverplichtingen. Bedrijven moeten razendsnel aan de slag om in 2023 klaar te zijn voor de invoering. Burgers en beleggers krijgen straks voor het eerst een betrouwbaar en objectief inzicht in de duurzaamheidsinspanningen van alle grote bedrijven. Dat is een belangrijke grote stap richting een duurzame economie in 2050.