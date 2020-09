Dugros stelt looierij en fabriek beschikbaar als demolocatie voor duurzaam afvalmanagement project

Solidaridad werkt samen met verschillende partners uit Europa en Azië aan duurzame afvalverwerking en milieuvriendelijk looien in Kolkata. Dugros, een partner in lederwaren, deelt haar technische kennis en voorziet het project van een demolocatie. Het project wordt gesteund door de Europese Unie.

Woensdag 23 september werd de samenwerking officieel. Onder toeziend oog van de Nederlandse,- Italiaanse- en Europese Unie ambassadeur in India heeft Pieter Brussaard, MVO-manager bij Dugros, tijdens de lancering gesproken. “Dugros wil van afval nieuwe producten ontwikkelen, maar dat kunnen we niet alleen. Ook hierin willen wij een partner in lederwaren zijn. Partnership is the key to success.” Het begon allemaal in 2019, toen Pieter voor een regulier bezoek in de fabriek van Dugros India was. Daar zag hij zijn collega’s vanuit de fabriek een kruiwagen met afval ‘dumpen’. Dat moet anders, was zijn gedachte. De lancering van het project vond online plaats, omdat het door de coronamaatregelen niet mogelijk was om elkaar in India te ontmoeten.

Dugros produceert jaarlijks duizenden riemen, tassen en portemonnees in de fabriek in Kolkata. De organisatie vindt het belangrijk dat dit op een verantwoorde manier gebeurd, voor zowel de mensen als het milieu. De fabriek is volgens de SA8000- en LWG richtlijnen gecertificeerd. Pieter: “We willen nu ook afval gebruiken als grondstof voor nieuwe producten, die we uiteindelijk weer kunnen verkopen aan onze retailers. Er moet ook gewoon geld verdiend worden, anders kunnen we niet investeren in duurzaam produceren. Het een versterkt het ander”.

Al in 2018 werd Dugros door Solidaridad benaderd voor een eventuele samenwerking. Vorig jaar heeft Pieter in een gesprek gedeeld wat hij rondom afvalmanagement tegenkwam in de fabriek. Zo is de bal gaan rollen. Beide partijen willen een wezenlijk verschil gaan maken in de leerindustrie van Kolkata. Solidaridad laat weten dat ze de leerindustrie in Kolkata milieuvriendelijker willen maken, zodat ook omliggende gemeenschappen en werknemers beschermd worden.