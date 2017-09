DSM verkozen als onderneming met de meeste maatschappelijke impact van Nederland

DSM is de nummer één in de Management Scope Corporate Impact Index, en wint daarmee de Management Scope Corporate Index Award. De Award werd door Peter Blom, ceo van Triodos Bank, overhandigd aan DSM-ceo Feike Sijbesma tijdens een event ter ere van het twintigjarig bestaan van Management Scope.

DSM is de eerste winnaar van de Award, Management Scope zal de Index jaarlijks gaan publiceren, en de Award dus ook jaarlijks uitreiken.

Uit analyse van de Management Scope Corporate Impact Index, een nieuwe ranking voor meervoudige waardecreatie, blijkt dat bedrijven niet altijd hun maatschappelijke missie weten te vertalen in de praktijk.

De Management Scope Corporate Impact Index (MSCII) is tot stand gekomen in samenwerking met het Impact Centre Erasmus en Accenture Strategy. De honderd grootste bedrijven in Nederland zijn geanalyseerd op hun maatschappelijke bijdrage: alle AEX- en AMX-bedrijven, aangevuld met de vijftig bedrijven met het meeste aantal medewerkers. De maatschappelijke impact van elk bedrijf is berekend aan de hand van de scores op vijf pijlers: goed bestuur, de relatie met de buitenwereld, duurzaamheid, financiële gezondheid en werkgeverschap.

Elke pijler kent een groot aantal metrics en submetrics. Voor goed bestuur is onder meer gekeken naar de samenstelling van rvb en rvc, voor de relatie met de buitenwereld is bijvoorbeeld gekeken of de ceo-letter ingaat maatschappelijke impact, voor duurzaamheid zijn gegevens over het ESG-beleid (environment, social en governance) geanalyseerd, voor financiële gezondheid is gekeken naar omzetgroei, winstgevendheid, toekomstige waarde en groeipotentie en voor werkgeverschap is gekeken naar de gemiddelde werknemersgroei. De pijlerscores en uiteindelijke totaalscore zijn een indicatie van de relatieve impact die het bedrijf op dat gebied heeft. Hoe hoger de score, hoe meer impact het bedrijf heeft, vergeleken met de andere bedrijven in de lijst.

Onlangs werd DSM ook als #2 gerangschikt op de lijst “World changing companies” van Fortune Magazine

Bekijk de volledige ranking