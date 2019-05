DS Smith zet in op Removable Plastic en wordt partner Ellen MacArthur Foundation

DS Smith, een internationaal toonaangevende leverancier van duurzame verpakkingen, heeft vandaag de resultaten van nieuw onderzoek bekendgemaakt. Dit onderzoek toont aan dat jaarlijks 1,5 miljoen ton plastic kan worden teruggewonnen uit slechts vijf gebieden in Europese supermarkten. Ook heeft het bedrijf bekend gemaakt dat het vandaag een overeenkomst heeft getekend om een mondiaal partnership aan te gaan met de Ellen MacArthur Foundation. Het partnership zal het streven van het bedrijf naar een circulaire economie een impuls geven en innovatie bedrijfsbreed ondersteunen, inclusief recycling en koolstofefficiëntie in e-commerce.

Het rapport ‘Transforming the Supermarket Aisle’, kwam tot stand in samenwerking met White Space, het toonaangevende adviesbureau op het gebied van groeistrategie. In het rapport wordt vastgesteld welke plastic verpakkingen, zoals bakjes voor verse producten en krimpfolie, supermarkten kunnen vervangen door alternatieve, hernieuwbare materialen. De vijf vastgestelde categorieën zijn goed voor ruim 70 miljard afzonderlijke stuks plastic (meer dan 1,5 miljoen ton) per jaar en worden aangemerkt als categorieën die in aanmerking komen voor vermindering en vervanging door het verpakkingsbedrijf.

Miles Roberts, CEO van DS Smith, verklaarde: “Er mag geen twijfel over bestaan dat er nog veel werk aan de winkel is, maar in ons onderzoek liggen al mogelijke antwoorden besloten. Ons onderzoek toont aan dat eenvoudige veranderingen in de gebruikte materialen een groot verschil kunnen maken voor retailers, waardoor het gebruik van plastic in de komende tien jaar met miljoenen tonnen zal afnemen. Hoewel het geen wondermiddel is, weten we dat duurzame papiervezel-gebaseerde verpakkingen een belangrijke rol spelen, en aantrekkelijk zijn voor onze klanten en consumenten.”

Binnen Europa wordt 85% van al het papier en karton gerecycled en dit levert voor merken aanvullende voordelen op, zoals digitaal printen en maatwerk. DS Smith heeft vastgesteld dat innovatie of vervanging mogelijk zijn in de volgende gebieden binnen de retailsector:

Plastic trays: Plastic trays in de schappen van de supermarkt worden vaak over het hoofd gezien omdat klanten ze niet mee naar huis nemen, maar er zijn papiervezel-alternatieven voorhanden, zodat plastic trays uit de schappen kunnen worden verwijderd. Bakjes voor verse producten: In Europa worden plastic bakjes gewoonlijk gebruikt voor het verpakken van verse producten. Er zijn uitstekende alternatieven voorhanden voor deze plastic bakjes. Krimpfolie: Vrijwel alle frisdrankeenheden worden op een bepaald moment verpakt in krimpfolie. Terwijl fabrikanten overwegen over te stappen op alternatieve verpakkingen die geen plastic bevatten, ziet ons panel kartonnen verpakkingen en lijm als de ‘next generation’ Kant-en-klaarmaaltijden: Verpakkingsbehoeften zijn complexer in de categorie kant-en-klaarmaaltijden, maar er staan veranderingen voor de deur: als gevolg van verdere innovatie, worden kartonnen alternatieven geïntroduceerd. Vlees, vis en kaas: Dit segment biedt veel mogelijkheden voor innovatie en vervanging: papiervezel-alternatieven zijn uitstekend gepositioneerd.

Van alle consumenten in Europa staat 55 procent achter het gebruik van karton. Voor plastic is dit 7 procent en voor polystyreen is dit 1 procent. Hoewel 85 procent van de Europese consumenten bereid is om een premie van 12 procent te betalen voor duurzaam verpakte goederen, gelooft slechts een derde (36 procent) van de Europeanen dat fabrikanten en retailers genoeg doen om duurzamere verpakkingen te introduceren.

Miles Roberts voegde daaraan toe: “De mogelijkheid om tot vervanging over te gaan is slechts het topje van de ijsberg, vooral als u de kansen in andere sectoren als e- commerce of de industrie in overweging neemt. Er moet nog veel werk verricht worden, maar we signaleren meteen al interessante mogelijkheden binnen de retailsector. We verheugen ons dan ook op een nauwe samenwerking met onze klanten.”

De uitgelichte 1,5 miljoen ton is slechts een deel van de 20 miljoen ton aan plastic verpakkingen, afkomstig van retail, consumentengoederen en e-commerce, die elk jaar in Europa wordt geproduceerd. De industrie reageert weliswaar met innovatie en nieuwe ontwerpen van verpakkingen met behulp van materialen die uitermate geschikt zijn om te recyclen, maar ook de industrie en de overheid kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan toekomstige vooruitgang.

In het rapport dat is opgesteld in opdracht van DS Smith staat dat de totale markt voor vervanging van deze items ongeveer £ 5,7 miljard per jaar bedraagt. De categorie waarin de bakjes voor verse producten zich bevinden, vertegenwoordigt op zich al een mogelijke waarde van ruim £2 miljard per jaar voor de papiervezelindustrie.

DS Smith werkt niet alleen samen met de industrie, maar roept ook overheden op om een grotere bijdrage te leveren. In het VK bevat toekomstige wetgeving belangrijke onderdelen die van invloed zijn op de sector. Zodra initiatieven als belasting op plastic, hervormingen van de uitgebreide verantwoordelijkheid voor producenten, inzamelingsbeleid en de introductie van statiegeldregelingen van kracht zijn, kunnen deze leiden tot een verbeterde terugwinning van verpakkingen en meer innovatie.

DS Smith organiseert in september een Innovatie-denktank in Brussel om zijn voortdurende streven naar het vervangen van plastic te demonstreren en nodigt industrieleiders en onze klanten uit om, als ze interesse hebben om hieraan deel te nemen, zich hier aan te melden.