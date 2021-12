DS Smith stijgt in vijf toonaangevende ESG-ratings

DS Smith heeft in 2021 sterke vooruitgang geboekt in vijf belangrijke ESG-ratings (Environmental, Social and Governance) voor bedrijven, zo blijkt uit een aankondiging van het bedrijf deze week. Dit resultaat onderstreept de erkenning van het wereldwijde verpakkingsbedrijf als toonaangevend marktleider waar het gaat om duurzaam verpakken.

De aankondiging volgt nadat het bedrijf op de prestigieuze ‘A-lijst’ voor de bescherming van watervoorraden van het Customer Data Platform (CDP) is gezet, de non-profit organisatie die wereldwijd informatie en data beheert waarmee organisaties en overheden inzicht krijgen in hun impact op het milieu.

DS Smith wordt erkend als koploper op het vlak van milieuambities en -inzet van bedrijven via het jaarlijkse milieurapporterings- en scoresysteem van het CDP, dat algemeen wordt erkend als de gouden standaard voor transparantie van bedrijven op milieugebied. Bovendien heeft DS Smith de CDP-score voor klimaatverandering verhoogd van ‘B’ vorig jaar tot ‘A’ dit jaar.

Eerder dit jaar behaalde DS Smith een ‘AA’-score van MSCI (een stijging ten opzichte van ‘A’), een lagere risicoscore van Sustainalytics, een ‘Platinum’-score van EcoVadis (een stijging ten opzichte van ‘Gold’) en een score van 67 punten op de S&P Global Corporate Sustainability Assessment (een stijging ten opzichte van 51 punten, met maximumscores in verschillende categorieën).

DS Smith werkt proactief mee aan externe beoordelingen om de prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en governance te evalueren en te verbeteren. In de vijf ESG-beoordelingen die het bedrijf als het meest relevant heeft aangewezen voor haar investeerders en klanten, heeft het erkenning gekregen voor prestaties zoals de milieurapportage, prestaties op het gebied van duurzame inkoop en het gebruik van gerecycleerde en duurzaam geproduceerde materialen.

“Deze vijf ESG-ratings zijn zeer belangrijke indicatoren voor onze klanten, investeerders en andere belanghebbenden,” aldus Wouter van Tol, Head of Government, Community Affairs and Sustainability voor DS Smith, “DS Smith heeft dit jaar op al deze punten aanzienlijke vooruitgang geboekt, wat aantoont dat we op de goede weg zijn. We zullen ons blijven richten op onze duurzaamheidsdoelstellingen, ons bedrijf meer circulair maken en ambitieuze klimaatmaatregelen nemen. Maar het belangrijkste, is dat we onze klanten zullen helpen hetzelfde te doen.”

Oliver Bradley, Sustainability Reporting Manager bij DS Smith, voegt toe: “Het afgelopen jaar hebben we ons gericht op het uitbreiden van de informatieverstrekking in onze duurzaamheidsrapportage om ESG-analisten te helpen onze activiteiten beter te begrijpen en ervoor te zorgen dat we worden erkend voor het werk dat we doen om de overgang naar de circulaire economie te versnellen. We blijven de inzichten van ESG-ratings gebruiken om onze strategie en verslaggeving te onderbouwen.”

Via haar Now and Next-duurzaamheidsstrategie heeft DS Smith ambitieuze doelen gesteld die zich richten op het sluiten van de kringloop door beter ontwerp, het beschermen van natuurlijke hulpbronnen door elke vezel optimaal te benutten, het verminderen van afval en vervuiling door circulaire oplossingen en het toerusten van mensen om de overgang naar een circulaire economie te leiden. Dit omvat het behalen van ten minste 40% minder CO2e-uitstoot per ton productie ten opzichte van 2019, en Netto Nul-uitstoot in 2050.