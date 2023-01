Digital commerce bedrijven die in 2022 een verbeterslag op het gebied van duurzaamheid hebben gerealiseerd, worden aangemoedigd zich aan te melden voor de DS Smith Duurzaamheid Award. Deze prestigieuze duurzaamheid award wordt op donderdag 23 maart tijdens het Shopping Awards gala uitgereikt in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk aan Zee. Bedrijven kunnen zich tot en met 27 januari 2023 aanmelden op basis van een case-inzending.

Stichting Shopping Awards organiseert sinds haar oprichting in 2001 jaarlijks verschillende onafhankelijke award-verkiezingen voor de beste (web)winkelbedrijven van Nederland. De speciale vakprijs op het gebied van duurzaamheid wordt uitgereikt door DS Smith, de wereldwijd toonaangevende leverancier van duurzame verpakkingen op basis van papiervezels. Met deze jaarlijks terugkerende prijs op de Shopping Awards hoopt DS Smith anderen spelers in de e-commerce sector te inspireren om nog meer duurzame stappen te zetten in de transitie naar een meer circulaire economie.

Dit onderstreept Remko Berkhout, Marketing en Communicatie Manager bij DS Smith: “De winnaar van vorig jaar had een inspirerende case die gericht was op de directe katoeninkoop bij de boer. Yumeko, de online webshop voor bedden- en badgoed, heeft de prijs gewonnen omdat het merk zich op alle aspecten inzet om de wereld te veranderen en eco-positief te worden. We hopen ook dit jaar weer veel van dit soort prachtige innovatieve oplossingen voor verduurzaming te zien.”

Oplossingen die ook andere e-commerce bedrijven inspireert en motiveert om te kijken op welke vlakken zij kunnen verduurzamen. Ook bij DS Smith proberen we altijd via deze lens naar onze bedrijfsvoering te kijken. We zetten ons al jaren in om de transitie naar de circulaire economie te leiden en door ons te verbinden aan deze prestigieuze prijs van de Shopping Awards hopen we zowel een extra impuls als erkenning te geven aan de fantastische initiatieven in onze sector”.

Een B2C of B2B onderneming komt in aanmerking voor de award wanneer ze een digitale propositie hebben en in 2022 een verbetering hebben doorgevoerd met betrekking tot duurzaamheid. Het deelnameproces voorziet naast kans op erkenning ook in een moment van evaluatie, feedback en reflectie. Een ervaren vakjury buigt zich over de deelnemers en kijkt naar factoren als innovatie, implementatie, leiderschap en de relatieve duurzame impact van een project. Inzendingen kunnen op allerlei gebieden betrekking hebben: van logistiek en verpakkingen tot duurzaam productaanbod en van energiebesparing tot circulariteit. Het gaat om een project dat een bepaald aspect van de bedrijfsvoering verduurzaamt.

Bedrijven die kans willen maken op de DS Smith Duurzaamheid Award kunnen zich tot en met 27 januari aanmelden. Genomineerden die voor de prijs tijdens het gala op 23 maart in Grand hotel Huis ter Duin in aanmerking komen worden op 13 februari bekend gemaakt.