De textielindustrie staat onder steeds grotere druk om de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen te verminderen en over te stappen op meer circulaire productiemodellen. Polyester blijft de dominante vezel in de wereldwijde textielsector, maar de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen draagt ​​bij aan CO2-uitstoot en aanhoudende microplasticvervuiling. Hoewel er steeds meer alternatieve materialen op de markt komen, kampen veel daarvan nog steeds met uitdagingen op het gebied van schaalbaarheid, prestaties of integratie in de bestaande productie-infrastructuur. De Nederlandse materiaalinnovator Mariva Materials B.V. wil deze uitdaging aangaan met de ontwikkeling van een nieuwe biobased performancevezel. Deze vezel combineert de duurzaamheid en thermische stabiliteit van conventionele synthetische vezels met de voordelen van biobased grondstoffen, recyclebaarheid en biologische afbreekbaarheid. Het bedrijf kondigt vandaag een investering aan van Future Tech Ventures en VP Capital ter ondersteuning van de volgende fase van technologieontwikkeling, validatie en marktintroductie.

Een nieuwe generatie biobased textielmaterialen ontwikkelen

Mariva Materials B.V. ontwikkelt biobased, recyclebare en biologisch afbreekbare vezels die de technische prestaties leveren die nodig zijn voor textieltoepassingen, terwijl de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen wordt verminderd en de mogelijkheden voor hergebruik aan het einde van de levenscyclus worden verbeterd door recyclebaarheid en biologische afbreekbaarheid. Het bedrijf richt zich op het creëren van een nieuw polymeerplatform voor biobased vezels dat prestaties, verwerkbaarheid en schaalbaarheid combineert.

Een belangrijk voordeel van de technologie is de compatibiliteit met bestaande infrastructuur voor polymeerverwerking en smeltspinnen. Door de drop-in-technologie in licentie te geven, kunnen fabrikanten het materiaal gebruiken met hun bestaande productie-installaties, waardoor de drempel voor marktacceptatie wordt verlaagd en de commerciële uitrol wordt versneld via een schaalmodel met lage investeringskosten.

Mariva is ontstaan ​​als een spin-off van Senbis Polymer Innovations B.V., een onafhankelijk R&D-bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van geavanceerde polymeertoepassingen en dat is voortgekomen uit de voormalige R&D-faciliteiten van Akzo voor polymeren en spinnerijen in Emmen. Mariva bouwt voort op jarenlange expertise in polymeerontwikkeling en vezelinnovatie en richt zich in eerste instantie op toepassingen in sportkleding, outdoorkleding, functionele textielproducten en technische textielproducten.

“We zijn verheugd Future Tech Ventures en VP Capital als partners te verwelkomen in de reis van Mariva. Hun investering zal ons helpen de materiaaleigenschappen te valideren, pilotprojecten uit te breiden en de samenwerking met merken, fabrikanten en partners in de toeleveringsketen te versnellen, terwijl we verder bouwen aan een nieuw platform voor biobased functionele vezels”, aldus Kasper Nossent, medeoprichter en CCO van Mariva Materials.

Ondersteuning van de transitie naar circulaire textielproductie

De investering van Future Tech Ventures en VP Capital zal worden gebruikt om de prestaties van het materiaal verder te valideren, de ontwikkeling van intellectueel eigendom te versterken, pilotprojecten uit te breiden en commerciële partnerschappen binnen de textielindustrie te versnellen.

“De textielindustrie heeft decennialang dezelfde wonden van fossiele brandstoffen, microplastics en afvalbergen proberen te dichten”, aldus Kyra Weaver, Investment Manager bij Future Tech Ventures. “Mariva verandert dat. Niet met kleine aanpassingen, maar met een echt nieuwe materiaalcategorie. Prestatie en duurzaamheid hoeven geen compromis te zijn. Dat is ons al veel te lang verteld. Bij Future Tech Ventures steunen we oprichters die weigeren de status quo te accepteren. De toekomst die wij voor ogen hebben, vraagt ​​om vastberaden, visionaire ondernemers. Gerard en Kasper zijn precies dat.”

Voor VP Capital sluit de investering nauw aan bij hun focus op biobased en circulaire oplossingen binnen de textielsector. Het bedrijf ziet veel potentie in technologieën die de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen kunnen verminderen en tegelijkertijd de transitie naar meer circulaire textielwaardeketens kunnen ondersteunen.

“Bij VP Capital zien we een groeiende behoefte aan schaalbare materiaalinnovaties die de transitie naar een meer circulaire textielindustrie kunnen versnellen”, aldus Mathijs van der Knaap, Investment Manager Ventures bij VP Capital. “Wat Mariva bijzonder interessant maakt, is de combinatie van duurzaamheid, prestaties en schaalbaarheid. Veel alternatieve textielmaterialen komen niet verder dan nichetoepassingen, omdat ze moeilijk op te schalen zijn of volledig nieuwe productiesystemen vereisen. Mariva kiest voor een pragmatische aanpak door materialen te ontwikkelen die zijn ontworpen om te passen binnen de bestaande industriële infrastructuur.”

Toenemend momentum binnen de textielindustrie

De markt voor duurzamere textielmaterialen blijft zich snel ontwikkelen, gedreven door veranderende regelgeving, een toenemende vraag van textielmerken en een groeiend bewustzijn van de milieu-impact van conventionele synthetische vezels. Mariva wil bijdragen aan deze transitie door de ontwikkeling van biobased vezels die technische prestaties combineren met circulariteit en schaalbaarheid. Het bedrijf streeft er uiteindelijk naar een breder platform te creëren voor de volgende generatie biobased garens binnen de textielindustrie, ter ondersteuning van toepassingen waar zowel prestaties als duurzaamheid steeds belangrijker worden.

In plaats van zich te richten op nichetoepassingen, streeft Mariva ernaar materialen te ontwikkelen die op industriële schaal kunnen worden toegepast en geïntegreerd in bestaande textielproductieprocessen. Mariva neemt deel aan Hello Tomorrow 2026 als onderdeel van de Nederlandse Deep Tech-delegatie en blijft partnerschappen opbouwen binnen het textielecosysteem ter voorbereiding op de volgende ontwikkelingsfase.

Foto: na de ondertekening van de investeringsovereenkomst tijdens de Hello Tomorrow Summit in Amsterdam, Van links naar rechts: Erica van Eeghen – Senior Manager Ventures, VP Capital, • Kasper Nossent – CCO & Co-Founder, Mariva Materials B.V., Prins Constantijn van Oranje-Nassau – Special Envoy, Techleap, Gerard Nijhoving – CEO & Founder, Mariva Materials B.V., Kyra Weaver – Investment Manager, Future Tech Ventures (FTV) en Tjarda Polderman – Community Lead, Founded