Koninklijke Saan, een toonaangevend bedrijf in onder meer kraanverhuur en bouwlogistiek, zet een grote stap in de verduurzaming van zijn vloot. Het bedrijf heeft drie eLift-torenkranen aangeschaft bij Spierings Mobile Cranes: twee SK1265-AT6 eLift-kranen en één SK597-AT4 eLift-kraan. Met deze investering onderstreept Saan zijn toewijding aan een duurzamere toekomst en het verminderen van de milieu-impact van zijn activiteiten.

De eLift-kranen van Spierings staan bekend om hun innovatieve technologie, waarbij volledig elektrisch hijsen mogelijk is zonder uitstoot. De SK1265-AT6 eLift, ook wel bekend als “The Mighty Tiny”, is de krachtigste mobiele torenkraan ter wereld met zes assen en een uitzonderlijk bereik en capaciteit. De SK597-AT4 eLift biedt dezelfde emissievrije mogelijkheden in een compactere uitvoering met vier assen, ideaal voor stedelijke en krappe werkomgevingen.

Een duurzame keuze

De uitbreiding van de vloot sluit naadloos aan bij de duurzame ambities van Saan. “Wij zetten ons al jaren succesvol in om onze CO2-uitstoot te reduceren en zijn trots dat we met deze investering onze groene hijskranenvloot wederom uitbreiden. Daarmee kunnen we ook steeds meer klanten helpen hun werkzaamheden schoner én stiller uit te voeren ,” zegt Rutger Alferink, Algemeen Directeur bij Koninklijke Saan. “De eLift kranen van Spierings maken het mogelijk om op locatie volledig elektrisch te werken. Dat helpt relaties enorm om de CO2- en stikstofuitstoot én de overlast voor de omgeving op hun projecten te verminderen.”

Jarenlange samenwerking Saan en Spierings

Koninklijke Saan heeft al een lange historie met Spierings Mobile Cranes. In het voorjaar van 2000 nam Saan zijn allereerste Spierings-kraan in ontvangst. Inmiddels beschikt Saan over een grote torenkranenvloot, waar de Spierings kranen een belangrijk deel van uitmaken. Hiermee kan het bedrijf optimaal inspelen op de diverse wensen van zijn klanten.

De keuze voor Spierings Mobile Cranes is een bewuste. Beide bedrijven delen een passie voor innovatie en duurzaamheid. Herald Wattenberg, Commercial Director bij Spierings, voegt toe: “Het is goed om te zien dat Saan niet alleen onze technologie omarmt, maar ook kansen ziet om samen te werken aan een emissievrije en toekomstgerichte sector”