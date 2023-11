De Nederlanders Peter Bakker (President and CEO, World Business Council for Sustainable Development), Frans Timmermans (Former Executive Vice President, European Commission) en Mark van Nieuwland (VP bij Bovaer, DSM-Firmenich) zijn opgenomen in de TIME 100 Climate editie 2023. Dit is de lijst van 100 ‘Most influential climate leaders in business’ van TIME.

Over de TIME 100 Climate

Om de echte changemakers te identificeren, heeft de TIME-redactie maandenlang samengewerkt met interne klimaatexperts van TIME CO2 om nominaties uit de hele economie door te lichten. In lijn met de nieuwste wetenschappelijke en economische denkwijzen is prioriteit gegeven aan genomineerden uit vijf systemen die het meest cruciaal zijn voor verandering: energie, natuur, financiën, cultuur en gezondheid. De voorkeur is gegeven aan meetbare, schaalbare prestaties boven toezeggingen en aankondigingen. Ook is de voorkeur gegeven aan meer recente actie. Uiteindelijk leverde de inaugurele TIME100 Klimaatlijst geen enkel perfect voorbeeld van volledige klimaatactie op, maar wel een groot aantal individuen die aanzienlijke vooruitgang boeken in de strijd tegen klimaatverandering door het creëren van zakelijke waarde.

