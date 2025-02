Lelystad Airport Businesspark is de winnaar van de Award Duurzaam Watergebruik Zakelijk. Deze prijs erkent bedrijven en organisaties die een onderscheidende en wezenlijke bijdrage leveren aan drinkwaterbesparing binnen de eigen bedrijfsvoering en door anderen te inspireren. De ‘waterbesparingswedstrijd’ is een initiatief van drinkwaterbedrijf Vitens en werd dit jaar voor het eerst georganiseerd. Vertegenwoordigers van het bedrijf namen donderdagmiddag de award in ontvangst tijdens een feestelijke bijeenkomst op het hoofdkantoor van drinkwaterbedrijf Vitens.

Wezenlijke bijdrage aan drinkwaterbesparing

In het Nationaal Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing staat onder andere dat de overheid wil dat het bedrijfsleven in 2035 20 procent minder drinkwater gebruikt. Vitens heeft zich aan dat doel gecommitteerd en wil met het in het leven roepen van deze award de doelstelling stimuleren. Daarnaast is het een kans voor zowel zakelijke klanten als Vitens om te leren van innovatieve ideeën. “We hebben mooie voorbeelden gezien van bedrijven die écht impact maken met hun oplossingen om minder drinkwater te gebruiken”, aldus Nienke Peek, Teammanager Zakelijke Markt van Vitens. “Voor Vitens reden genoeg om deze succesverhalen in de spotlights te zetten.

Uit een lijst met verschillende voorgestelde bedrijven met een jaarlijks drinkwaterverbruik van meer dan 10.000 m3 heeft een deskundige jury drie genomineerden geselecteerd: FC Twente/SC Cambuur, Lelystad Airport Businesspark en het Medisch Centrum Leeuwarden. Alle drie de genomineerden hebben een wezenlijke bijdrage geleverd aan drinkwaterbesparing binnen de eigen bedrijfsvoering en door anderen te inspireren.

Winnaar

De afgelopen weken kon iedereen op de website van Vitens een stem uitbrengen op één van de genomineerden, er zijn meer dan 1.000 stemmen binnengekomen. Deze publieksstem werd gecombineerd met het juryoordeel. Lelystad Airport Businesspark komt daarbij als ‘kampioen’ (drink)waterbesparing uit de bus. Het kreeg 19 procent stemmen van het publiek en 51 procent stemmen van de jury. De voetbalclubs hadden meer dan de helft van de publieksstemmen en waren daarmee de publiekslieveling.

Samen met verschillende partners werkt Lelystad Airport Businesspark aan het verduurzamen van de totale waterketen. Dit omvat drinkwaterbesparing en efficiënte inzameling en transport van afvalwater. LAB installeert een unieke installatie, bestaande uit een gescheiden vacuümrioolsysteem voor inzameling en een (natuurlijke) waterzuivering om een circulair watersysteem mogelijk te maken. De jury zegt dat het gebiedsaanpak en het volledig water neutrale concept dit project uniek maken. Daarnaast biedt dit concept mogelijkheid tot doorvertaling naar andere industrieterreinen.

Watertransitie

“Deze uitreiking was niet eenmalig. We gaan dit ieder jaar organiseren. Juist om bedrijven die al vooruitlopen op het gebied van drinkwaterbesparing in het zonnetje te zetten en kennis, vakmanschap en creativiteit samen te brengen. We staan pas aan het begin van de watertransitie, maar nu versnellen is vereist”, zegt Peek. “Daarnaast staan mijn collega’s het hele jaar klaar om bedrijven te helpen (drink)water te besparen. Bedrijven hoeven het wiel niet alleen uit te vinden; Vitens biedt advies en ondersteuning op maat”.

De jury bestond uit Harry Futselaar, Lector Watertechnologie van Hogeschool Saxion, Edwin van der Strate, Manager klimaatadaptatie bij TAUW en bestuurslid VNO-NCW, Martin van Gelderen, Afdelingshoofd Stoffen en Waterketen bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Mark de Vries, Programmamanager Waterbesparing bij Vitens.