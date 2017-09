Drie finalisten ‘MVO-manager van het jaar 2017’ bekend

I just updated the website, fresh demos & videos added! Check it out & say hi on FB! AustralianVoiceover.com.au #MVO #Voiceover #Australian #VO

André Kuipers opent op de Dag van de Duurzaamheid het #MVO Festival #rotterdam. Mis het niet en… instagram.com/p/BZmQmZ7h09c/

Сделано! Буквы на праздник 😀 Высота 80 см длина 4 метра 😀 #ялюблюсвоюработу #работа #mvo.su… instagram.com/p/BZmBK5JjB-T/

@BrabantDC LEESTIP voor gemeenschappelijke taal richting #MVO: "Ware Winst" van Christian Felber #Gemene goed economie. Uitg. Geweldig!

Minister Ploumen informeert Kamer over internationaal #MVO-beleid: banken, textiel, conflictmineralen en meerrr ♻️ rijksoverheid.nl/ministeries/…

Welke #sportclub? @IngeVoorhout: #gratis voor 1 okt: 3 bureaus en 4 blauwe stoelen 0651644470 #mvo pic.twitter.com/3sgurwXsOd

Vanavond richting Papendrecht: het seminar van Ben Tiggelaar voor @gevenmaaktrijk Uitverkochte zaal met daarin grote delegatie ondernemers uit #Drechtsteden Zin an! #mvo pic.twitter.com/8ZUX9JEAWb

Zo bespaar je ook op je toners! #mvo ow.ly/3crj30fuFUF

Onze nieuwe directeur vandaag verteld waar we als team aan bijdragen #mvo #fbk #eprm #iati #trots @enoorman @RVO_Int_Ond pic.twitter.com/Hyj5tOSHz7

The planet's most sustainable shirt? @SKOTfashion claims to have made it. pressreader.com/netherlands/d… #duurzamemode #MVO #CSR

Wij zijn trots op @tanjaroeleveld als finalist van de verkiezing van #MVO-manager van het jaar 2017! bit.ly/TanjaRoeleveld… pic.twitter.com/QhxrjJrBuH

The latest Duurzaam zwembad! paper.li/Less_Energy/13… #mvo

Vandaag ontvangen we de MVO ambassadeurs van het @UWVnl voor hun jaarlijkse #mvo dag! #inspiratie #scr #duurzaamheid pic.twitter.com/Ag23kRQv5E

Driestroom en @VerbeekBOG brengen nieuw #bedrijfsconcept op de markt! Meer info: bit.ly/2wZ3l73 #verhuur #MVO # werkpost