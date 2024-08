Duurzaamheid is hot. Maar de marketing van duurzame producten vaak not. Ed Stibbe en Marjolijn Meynen zijn ervan overtuigd dat drammen en dwingen niet helpen om de wereld duurzamer en leefbaarder te maken. Verleiden juist wel. Verleiden versnelt verandering en helpt een duurzame strategie te vertalen naar winstgevende waarde voor zowel klant, de wereld als je team. Kortom: goede marketing leads the way! En Stibbe en Meynen leiden jou in hun nieuwe boek Duurzame verleiding, dat 5 september verschijnt.

Ed Stibbe en Marjolijn Meynen – grote namen in de marketing– en reclamewereld – zijn ervan overtuigd dat onze samenleving over enkele decennia een duurzame transitie heeft doorgemaakt. “Onze kinderen verwachten dit van ons en zullen niet langer accepteren dat bedrijven en mensen keuzes maken ten koste van mens, dier en planeet.” Ze weten 100% zeker dat drammen en dwingen daarbij niet helpen. Wat wel? Verleiden! Weten wat mensen belangrijk vinden, nieuwe perspectieven tonen, en relevante waardeproposities ontwikkelen waardoor je ze als vanzelf overtuigd. En laat dat nou precies zijn wat goede marketeers altijd al doen.

De auteurs rekenen af met een aantal aannames over duurzaamheid. Zo laten ze overtuigend zien dat je maar een kleine groep consumenten bereikt als je een inktzwart toekomstbeeld schetst waarin de wereld compleet onleefbaar wordt. Dat is dus niet de weg. Ook ontkrachten ze het idee dat duurzaamheid alleen maar geld kost. Ze komen met legio voorbeelden van bedrijven die juist enorm zijn gegroeid en meer winst maken nu ze duurzamer werken.

Met hun jarenlange praktijkervaring in marketing en communicatie willen Stibbe en Meynen de lezers vooral helpen begrijpelijke en concrete oplossingen te creëren. Hun kritische kijk en originele insteek, verrassende inzichten, handige modellen, de beste verleidingstrucs en 38 inspirerende cases, in zowel B2B, B2C als not for profit verleiden de lezers de duurzame afslag te nemen en van hun duurzame strategie ook een waardevolle strategie te maken voor alle stakeholders. Een strategie waar Lef voor nodig is en die leidt tot een Leefzaam en Lucratief resultaat. Daarom is dit boek zo opgezet dat de inhoud ervan niet alleen voor marketeers interessant is maar voor iedereen die in zijn dagelijkse werkzame leven op de een of andere wijze met duurzaamheid bezig is. En wie is dat eigenlijk niet? Wij willen toch allemaal helpen om de aarde wat beter achter te laten voor ons nageslacht?

Over de auteurs

Marjolijn Meynen werkt 25 jaar met een groot trackrecord in het realiseren van (merk)groei in verschillende industrieën (FMCG, Consultancy, Kunst & Cultuur en Retail). Binnen de marketingwereld is Marjolijn bekend om haar successen bij het Rijksmuseum en de Bijenkorf. Maar inmiddels is haar grote interesse hoe marketing een bijdrage kan leveren aan een duurzame toekomst. Ze won diverse prijzen, waaronder Communicatievrouw van het jaar en Marketing Company of the Year.

Ed Stibbe is één van Nederlands meest ervaren merk-deskundigen. In de rol van adviseur, CEO en ondernemer bij internationale, toonaangevende creatieve bureaus als BBDO, Y&R, Lowe, Lintas, DraftFCB en Orchestra adviseerde hij meer dan 100 organisaties in binnen- en buitenland. Van multinational tot startup. Van de publieke sector tot business to business. De organisaties waaraan hij leiding mocht geven, wonnen meer dan 150 internationale marketing en reclameprijzen.

