De PIM Marketingliteratuurprijs van Platform Innovatie in Marketing (PIM) gaat dit jaar naar het boek Do Tell, geschreven door de vier auteurs: Bart Lombaerts, Ann Maes, Frederik Picard & Chris Van Gils. De prijs voor de Bewustmaker 2024 gaat naar Empathie werkt van Bart de Leeuw & Mieke Fonck.

Next Level, de moderne evenementenlocatie in Gorinchem, beheerd door Easyfairs Nederland, vormde het bruisende decor van de PIM Marketingliteratuurprijs 2024. Marketingprofessionals en -pioniers kwamen hier samen om de nieuwste en meest impactvolle inzichten uit het vakgebied te vieren. In een sfeer van kennisuitwisseling en innovatie werd het publiek getrakteerd op inspirerende sessies en de uitreiking van prijzen aan de meest baanbrekende marketingboeken van het afgelopen jaar.

Essentiële marketingthema’s centraal

De PIM Marketingliteratuurprijs kende op 14 november zijn 22ste editie. Maar liefst 35 marketingboeken werden er dit jaar ingestuurd en vormden de longlist. Zeven daarvan haalden de shortlist. De thema’s van de boeken lopen dit jaar nogal uiteen, aldus juryvoorzitter Hans Molenaar: ‘Het zijn stuk voor stuk relevante en zinvolle boeken waar marketeers direct mee aan de slag kunnen. Ze behandelen een grote variatie aan onderwerpen en zijn direct toepasbaar voor de marketingprofessional.’

Dit waren de genomineerden van 2024:

Bart de Leeuw & Mieke Fonck – Empathie werkt

Bart Lombaerts, Ann Maes, Frederik Picard & Chris Van Gils – Do Tell

Jean-Pierre Thomassen & Eric de Haan – Customer Experience: v an cult naar cultuur

Marjolijn Meynen & Ed Stibbe – Duurzame verleiding

Patrick Petersen – Handboek AI voor marketing en groei

Peter Snoeckx – De Retentie-economie

Patrick van Thiel – Met de stroming mee

Winnaar PIM Marketingliteratuurprijs 2024: Do Tell – een blauwdruk voor een duurzaamheidsverhaal

De hoofdprijs gaat dit jaar naar Do Tell. Het thema duurzaamheid is voor veel organisaties een zeer belangrijk aandachtspunt geworden. Do Tell biedt een praktisch stappenplan voor marketeers om authentieke duurzaamheidsverhalen te ontwikkelen en effectief te communiceren. Volgens de jury speelt Do Tell in op de groeiende behoefte aan transparantie en geloofwaardigheid in duurzaamheidscommunicatie. De auteurs presenteren een helder en toepasbaar model, het D-spot model, dat organisaties begeleidt bij het formuleren en delen van hun duurzaamheidsinitiatieven. Deze methodiek maakt het mogelijk om complexe duurzaamheidsvraagstukken op een gestructureerde manier aan te pakken, wat bijdraagt aan de praktische waarde van het boek.

Met hun uitgebreide ervaring in marketing en communicatie brengen de auteurs diepgaande inzichten en praktijkvoorbeelden in. Hun gecombineerde kennis zorgt voor een rijkdom aan perspectieven en maakt het boek tot een waardevolle bron voor zowel marketingprofessionals als organisaties die hun duurzaamheidscommunicatie willen verbeteren. Het boek inspireert professionals om duurzaamheid op een authentieke en effectieve manier te integreren in hun marketingstrategieën.

Kortom… Do Tell biedt vernieuwende inzichten in de kracht van storytelling, binnen de context van duurzaamheid. Het boek benadrukt het belang van authentieke verhalen en hoe deze kunnen bijdragen aan een positieve merkreputatie en klantbetrokkenheid. Gezien deze aspecten heeft de jury besloten Do Tell te bekronen met de PIM Marketingliteratuurprijs 2024, als erkenning voor de waardevolle bijdrage aan het marketingvakgebied en de stimulans die het biedt voor authentieke duurzaamheidscommunicatie.

Nummers twee en drie zijn respectievelijk Customer Experience: van cult tot cultuur en Duurzame Verleiding

Customer Experience: van cult tot cultuur richt zich op de rol van cultuur in het bouwen van een klantgerichte organisatie. Het onderzoek hoe bedrijven een klantgerichte cultuur kunnen opbouwen die door dehele organisatie wordt gedragen. Het management heeft een essentiele rol in de daadwerkelijke implementatie van customer experience management.

Duurzame verleiding legt de nadruk op duurzaamheid in marketing en biedt strategieën om consumenten op een eerlijke en effectieve manier te verleiden zonder greenwashing-praktijken. Het onderstreept de verantwoordelijkheid van marketeers om duurzaamheid serieus te nemen en hierin authentiek te handelen.

Winnaar PIM Bewustmaker 2024: Empathie werkt – verbindend communiceren voor merken en mensen

Dit jaar werd Empathie werkt beloond met de Bewustmaker 2024, een titel die de aandacht vestigt op de essentiële rol van empathie in merkcommunicatie. In een tijd van toenemende sociale en economische tegenstellingen toont het boek aan hoe een empathische benadering het verschil kan maken, zowel tussen merken en consumenten als binnen organisaties zelf. Marketingbureau The Oval Office en Insites Consulting onthullen in dit boek concrete cases en overtuigende statistieken de kracht van empathie voor een merk. Empathische merken presteren tot vier keer beter op loyaliteit en aankoopintentie dan merken die dit thema niet verwerken. Terwijl empathische werkgevers een hogere werknemersbetrokkenheid en -loyaliteit ervaren. Dit boek inspireert bedrijven om mensgerichte strategieën te omarmen voor een duurzame impact op hun werknemers, klanten en winstgevendheid.

Empathie werkt benadrukt het cruciale belang van oprechte empathie voor merken en bedrijven. Het boek biedt praktische inzichten over hoe empathisch denken kan worden geïntegreerd in zowel externe klantcommunicatie als interne medewerkersrelaties. Door empathie centraal te stellen, versterken organisaties niet alleen de band met hun doelgroep, maar bouwen ze ook een hechter en veerkrachtiger team. Bedrijven die empathie omarmen, creëren een werk- en merkcultuur waarin mensen zich gehoord, begrepen en gewaardeerd voelen. Dát maakt uiteindelijk het verschil,” aldus juryvoorzitter Hans Molenaar.

De PIM Impact Award: eerbetoon aan visionaire kracht en blijvende invloed in het marketingvak

De PIM (Marketing) Impact Award eert marketeers die met hun visie en vakmanschap een blijvende stempel hebben gedrukt op het Nederlandstalige marketingvakgebied. Deze prestigieuze onderscheiding wordt toegekend aan een professional wiens bijdrage niet alleen de standaard heeft verhoogd, maar ook anderen heeft geïnspireerd.

“Dit jaar is het aan Wim van der Mark om de prestigieuze PIM Impact Award in ontvangst te nemen. Als inspirerende trainer en coach heeft Wim tienduizenden mensen geholpen de juiste woorden te vinden om hun waarde zichtbaar en krachtig te communiceren. Met deze award erkent PIM de blijvende impact die Wim heeft achtergelaten op het Nederlandstalige marketinglandschap en de generaties marketeers die hij heeft geholpen zichzelf authentiek en effectief te profileren”, aldus het bestuur van PIM.

Interactiviteit en dialoog op een inspirerende locatie

Deelnemers kregen volop de kans om in break-outsessies dieper in gesprek te gaan met de finalisten over actuele vraagstukken en nieuwe trends in marketing. In een levendige setting bespraken zij hoe marketing een brug kan slaan tussen organisaties, de markt en de maatschappij, en hoe het vakgebied een positieve impact kan creëren. De jury benadrukte de waardering voor de auteurs, die naast hun dagelijkse werk hun inzichten en visies op papier zetten om de vakgemeenschap te verrijken. “Hun inzet en bereidheid om kennis te delen, verdient alle lof,” aldus de jury.

Keynote sessies: Charida Dorder en Wim Vermeulen inspireren met actuele inzichten

Naast de uitreiking van de prijzen voor beste boeken waren er leerzame sessies van marketingexperts Charida Dorder en Wim Vermeulen. Charida Dorder, winnaar van de PIM Marketingliteratuurprijs 2023, deelde in haar workshop AI in Marketing hoe kunstmatige intelligentie het marketinglandschap radicaal verandert. Ze presenteerde hoe AI-trends traditionele methoden zoals persona’s en handmatige contentcreatie snel inhalen en marketeers nieuwe kansen geven om relevant te blijven. Dorder inspireerde het publiek met cases en stappenplannen om AI direct in te zetten in het dagelijks werk en gaf waardevolle inzichten in de ethische uitdagingen rondom AI.

Wim Vermeulen, vorig jaar winnaar van de Bewustmaker 2023 met zijn boek Speak Up Now!, legde opnieuw de urgentie van duurzaamheid in communicatie bloot. In een krachtige sessie benadrukte hij dat bedrijven nu moeten handelen om geloofwaardig te zijn voor consumenten, die steeds hogere verwachtingen hebben op het gebied van duurzaamheid. Met praktische adviezen en inspirerende voorbeelden liet hij zien hoe zakelijke winst en verantwoordelijkheid voor de planeet hand in hand kunnen gaan.

De PIM Marketingliteratuurprijs 2024 was een avond vol waardevolle kennisdeling, inspiratie en erkenning. Een avond die de aanwezigen met nieuwe inzichten en frisse ideeën naar huis liet gaan – klaar om marketing in Nederland naar een hoger niveau te tillen.