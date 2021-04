Dragons’ Den investeerders geloven in duurzaam platform om ouders en kinderen meer te leren over de natuur en het klimaat

Een positieve bijdrage leveren aan de wereld door gezinnen te helpen om groene keuzes te maken: dat is de missie van een jong en ambitieus team dat vanavond te zien was in het tv programma Dragons’ Den. Met hun initiatief Koos de Koala, waarmee gezinnen via een prentenboek, online kinderserie en social media kanalen kennis maken met klimaatthema’s, overtuigden zij de jury maar liefst € 200.000 te investeren. De investeerders waren het erover eens dat het belangrijk is kinderen op een laagdrempelige manier te leren over klimaatverandering en dat duurzaam omgaan met onze aarde de toekomst is!

“We zijn verplicht om goed voor de aarde te zorgen”, aldus Michel Peridon na de pitch van Koos de Koala in de uitzending van 8 april, waarna hij toezegde € 200.000 te investeren. Een prachtige investering in een duurzaam initiatief, waarmee de twee ondernemers Liselot Jansen en Vicky van der Spoel meer bekendheid willen genereren voor Koos de Koala en daarmee een positieve bijdrage willen leveren aan de wereld.



“We zijn enorm blij dat we Koos een podium hebben kunnen geven bij Dragons’ Den. We zijn weer een stapje dichterbij het realiseren van onze doelen, maar dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij zijn actief op zoek naar partners en bedrijven die ook hun steentje willen bijdragen aan een betere wereld. Alle clichés op een stokje: klimaatverandering is nu, en niet morgen. We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om te investeren in onze aarde” – Liselot Jansen, founder en creative director.

Hoe het begon

Een duik bij het Great Barrier Reef in Australië en het zien van het uitgestorven koraal was de aanleiding voor het ontstaan van Koos de Koala. Eenmaal terug in Nederland is Liselot gestopt met haar baan bij de TV en heeft zij haar team opgeschaald met onder meer marketingstrateeg Vicky van der Spoel. De twee Amsterdamse ondernemers hebben samen met het team maar 1 missie: Koos wereldwijd bekend maken, zodat overal meer bewustzijn wordt gecreëerd over hoe we goed voor onze aarde moeten zorgen.

Koos de Koala

Via Koos maakt het hele gezin kennis met grote klimaatthema’s zonder dat het te zwaar wordt. Op een toegankelijke manier informeert hij over het veranderende klimaat. Met Koos ontdekt het hele gezin dat je meer kunt doen dan je denkt om de aarde groen door te geven.

Prentenboek

Met het interactieve (voor)lees, kijk- en zoekboek ‘Koos zoekt een huis’ gaan gezinnen samen met Koos op avontuur voor een groene aarde. Het boek sluit aan op de belevingswereld van kinderen en zorgt voor bewustwording. Zo krijgen kinderen de opdracht om afval te zoeken en achterin staan tips die ervoor zorgen dat we minder hout gebruiken. ‘Koos zoekt een huis’ is uitgegeven door uitgeverij Billy Bones.

Kijk voor meer informatie op www.koosdekoala.nl