Dove kondigt nieuwe initiatieven aan voor terugdringen nieuw plastic

Vandaag maakt Dove, een van de grootste beautymerken ter wereld, nieuwe initiatieven en impactcijfers bekend om in de wereldwijde cosmeticasector de transitie naar een circulaire economie voor verpakkingen te versnellen. Vanwege de omvang van het merk Dove behoren de initiatieven tot de grootste in de gehele cosmetica-sector. Dove realiseert structurele impact, doordat het gebruik van nieuw plastic met meer dan 20.000 ton per jaar wordt gereduceerd. De jaarlijkse besparing staat gelijk aan 2,7 keer de aarde te omcirkelen.

Het merk heeft gekozen voor lange-termijn aanpassingen, in plaats van eenmalige initiatieven om daardoor structurele duurzame impact te garanderen. Dove heeft zich ten doel gesteld om voorop te lopen in de transitie naar een circulaire economie voor plastic en als merk positieve verandering in gang te zetten binnen de beauty-sector en de gehele waardeketen. Samen met de initiatieven roept Dove op om samen versneld het tij te keren en het wereldwijde plasticprobleem op te lossen door gezamenlijke actie van overheden, wetenschap, maatschappelijke organisaties, consumenten en bedrijven.

Plastic vormt momenteel een van de grootste uitdagingen wereldwijd voor het milieu, de oorzaak is een lineair consumptiemodel waarbij plastic eenmalig gebruikt wordt. Om bij te dragen aan de oplossing willen we naar een circulaire economie voor plastic, waarin plastic wordt hergebruikt en gerecycled. Dove versnelt met haar acties de transitie volgens het principe GEEN, MINDER en BETER PLASTIC.

1. GEEN PLASTIC

Dove zet de toon voor de rest van de industrie met toonaangevende innovaties – waarbij het gebruik van nieuw plastic waar mogelijk wordt geminimaliseerd door het gebruik van alternatieve materialen en nieuwe verpakkingen. Volgend jaar worden de verpakkingen van haar bekende beauty zeep wereldwijd plasticvrij, en er zijn ontwikkelingen gaande om de plastic wikkel van de multipacks van de beauty zeep te vervangen.

2. BETER PLASTIC

Dove investeert in gerecyclede plastics om het gebruik van nieuw plastic te verminderen en ondersteunt daarmee de transitie naar een circulaire economie voor plastic. Onderdeel is de bekendmaking dat Dove eind 2019 in Noord-Amerika en Europa zal starten met de lancering van nieuwe 100% gerecyclede plastic (PCR) flessen, waar technisch mogelijk. Dit geldt voor alle productlijnen: Dove, Dove Men+Care en Baby Dove. Waar gerecycled plastic nog niet technisch haalbaar is, zoals voor doppen en pompjes, zoekt Dove naar alternatieve oplossingen.

3. MINDER PLASTIC

Dove zal bij haar nieuwe herbruikbare, navulbare, roestvrijstalen deodorantsticks gebruik maken van de technologie: minim™. De innovatieve technologie minimaliseert afval door de benodigde hoeveelheid plastic drastisch te verminderen. De introductiedatum wordt zo spoedig mogelijk bevestigd. De werkzaamheden zijn reeds in volle gang. minim™ zal als

pilot op de markt worden geïntroduceerd als onderdeel van het LOOP™-initiatief: een uniek systeem met

minimale afvalproductie, waarbij producten rechtstreeks aan de consument worden verkocht.

Met een combinatie van alternatieve verpakkingsmaterialen, gerecycled plastic en investeringen in navultechnologie stuurt Dove een beweging aan die een nieuwe waarde voor plastic creëert en het volume aan plastic verpakkingen die zij produceert, terugdringt.

Met de aankondigingen geeft Dove invulling aan de recente additionele commitments van Unilever op het gebied van plastic:

De hoeveelheid nieuw plastic in verpakkingen met 50% reduceren tegen 2025

Meer plastic inzamelen en verwerken dan Unilever zelf op de markt brengt, eveneens tegen 2025.

De initiatieven van Dove bouwen ook voort op de lange traditie van Unilever en Dove op het gebied van het verduurzaming, incl. toonaangevende op het gebied van verpakkingen. Zo heeft Dove de afgelopen tien jaar alternatieve oplossingen gevonden voor het gebruik van meer dan 10.000 ton aan nieuw plastic en is Unilever hoofdpartner van ‘The New Plastic Economy’, een initiatief van de Ellen MacArthur Foundation.

Sander Defruyt, New Plastics Economy Lead van de Ellen MacArthur Foundation: ‘’Met beter recyclen alleen lossen we het huidige plasticprobleem niet op. We moeten plastic afval bij de bron aanpakken. Dit betekent dat we de plastic producten die we niet nodig hebben, moeten uitbannen en het plastic dat we wel nodig hebben, moeten innoveren, zodat dat herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar is. We moeten ook al het plastic dat we gebruiken, circuleren, via hergebruik of door het te recyclen voor nieuwe producten en verpakkingen. We moeten nu actie ondernemen, op alle fronten tegelijkertijd. Daarom juichen we de bekendmaking van Dove toe. Dove zet belangrijke stappen om het gebruik van nieuw plastic te beperken en draagt bij aan een snellere overstap wereldwijd naar een circulaire economie voor plastic.’’

Marcela Melero, Vice President van Dove Global Skin Cleansing: “Bij Dove geloven we in verzorging die een stap verder gaat: voor onze consumenten, maar ook voor onze planeet. Wij zijn vastbesloten om een van de merken te zijn die de grootste impact tegen plastic afval heeft. We weten dat we niet perfect zijn, maar we kunnen het ons niet veroorloven om af te wachten. We

werken eraan om zo snel mogelijk een zo groot mogelijke impact te maken, en we moedigen anderen aan om hetzelfde te doen.”

Richard Slater, Chief R&D Officer van Unilever: “Bij Dove zijn we er trots op dat we meer dan 100 initiatieven over de hele wereld hebben lopen die gericht zijn op het aanpakken van plastic afval. Maar als een van de grootste beauty-merken ter wereld hebben we de verantwoordelijkheid om onze vooruitgang te versnellen. De aankondigingen van vandaag zijn een belangrijke stap in ons werk om de manier waarop we plastic verpakkingen produceren, gebruiken en afvoeren te veranderen. Met deze stap willen we de wereldwijde recyclingindustrie ertoe aanzetten om meer afvalplastic in te zamelen en meer gerecycled plastic beschikbaar te stellen voor gebruik.’’