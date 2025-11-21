DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station ontvangt de Golden Green Key, de hoogste erkenning voor duurzaam ondernemerschap in de hospitalitysector. Als grootste hotel binnen de ring van Amsterdam onderstreept het hiermee zijn leidende positie binnen de Nederlandse hotellerie én als duurzame MICE-bestemming. De officiële uitreiking vond donderdag 20 november plaats in het hotel.

Golden Green Key

DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station is het eerste DoubleTree-hotel onder direct management van Hilton in Nederland dat de Golden Green Key-certificering behaalt.” De bevestiging volgde na de eindinspectie op 31 oktober. Erik van Dijk, directeur van Green Key Nederland, reikte de certificaten gisteren uit aan General Manager Floris Licht en het managementteam. De plaquettes worden zichtbaar geplaatst bij alle gastenentrees.

Duurzaamheid als standaard voor zakelijke bijeenkomsten

Het hotel werkt met energie-efficiënte installaties, geavanceerde afvalscheiding en diverse duurzaamheidsprogramma’s. Daarnaast beschikt het over uitgebreide vergader- en eventfaciliteiten met natuurlijk daglicht, efficiënte klimaatregeling en mogelijkheden voor duurzame eventconcepten. Steeds meer opdrachtgevers en gasten vragen actief naar certificeringen en impactrapportages, waardoor de Golden Green Key een belangrijk selectiecriterium is voor nationale én internationale MICE-boekers.

Impactvolle partnerships

DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station is het eerste en enige Hilton-hotel in Nederland dat structureel samenwerkt met Hotels for Trees. Dankzij deze samenwerking worden maandelijks gemiddeld 1.000 bomen geplant doordat gasten ervoor kiezen hun stayover-schoonmaak over te slaan – een initiatief dat ook toepasbaar is voor groepsboekingen en meerdaagse meetings. Daarnaast werkt het hotel met duurzame leveranciers zoals Lamme (linnen), Koppert Cress, Lot61 Coffee en DripDrop Umbrella, waarmee het volledige event- en gastervaringstraject verduurzaamd wordt. Verder ondersteunt het hotel ook Made Blue, een organisatie die waterprojecten initieert wereldwijd. De waterbesparing van gasten van het hotel heeft al meer dan een miljoen liter water opgeleverd.

Duurzaamheid is kernwaarde

General Manager Floris Licht is trots op het behalen van deze erkenning. “Het Green Key Gold label onderstreept onze jarenlange inzet om het hotel zo duurzaam mogelijk te verbouwen én te runnen. Voor ons team is duurzaamheid een essentiële kernwaarde. Dit is opnieuw een mooie kans om aan onze gasten, medewerkers, boekers en de lokale community te laten zien dat gastvrijheid en een betere toekomst hand in hand gaan.” Anh Bui, eventmanager en ESG Manager (Environmental, Social en Governance) voegt toe: “Het behalen van de Golden Green Key is een mijlpaal voor ons team én voor onze zakelijke gasten. Voor veel meeting planners en bedrijven is duurzaamheid inmiddels een randvoorwaarde. Deze certificering bevestigt dat we aan de hoogste internationale normen voldoen en stimuleert ons om onze impact verder te vergroten.”

Travel with Purpose

De Golden Green Key sluit volledig aan bij Hilton’s Travel with Purpose-strategie, die streeft naar een positieve impact op milieu en maatschappij. Data en doelstellingen uit beide programma’s versterken elkaar, wat het hotel in staat stelt MICE-partners te voorzien van concreet meetbare resultaten.

Foto: Directeur van Green Key Nederland Erik van Dijk met Ahn Bui manager sustainability en General Manager Floris Licht van DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station.JPG