Dopper Glass uitgeroepen tot winnaar van de Green Product Award 2021

De beste in de categorie Nieuw wonen en Duurzaam Lifestyle design voor Consumptiegoederen 2021. De Dopper Glass heeft de visionaire experts van de jury van de gerenommeerde Green Product Award-wedstrijd unaniem overtuigd. Tijdens de online ceremonie gisteravond, werd de International Award uitgereikt aan de Nederlandse Dopper organisatie voor dit uitmuntende duurzame product.

The bottle is the message

Dopper heeft sinds het begin van de oprichting in 2009 opmerkelijk design en innovatie getoond. De missie is om iedereen toegang te bieden tot schoon drinkwater en door consumenten te laten kiezen voor een herbruikbare (Dopper) waterfles in plaats van single-use plastic waterflesjes. Het probleem van plastic afval dat in onze wateren terechtkomt moet stoppen.

Missie gedreven, clean design, Cradle to Cradle gecertificeerd

Dopper gelooft dat kristalhelder water kostbaar is in elke oceaan, uit elke kraan. Daarom hebben we een kristalheldere waterfles gemaakt als weerspiegeling van onze visie. Een duurzaam alternatief in gebruik met een luxe uitstraling. Klaar om een ​​statement te maken. Niet alleen op je bureau, maar ook voor de wereld.

De Dopper Glass is, net als de rest van Dopper’s flessenportfolio, de allereerste Cradle to Cradle CertifiedTM herbruikbare waterfles. De Cradle to Cradle-certificering, zoals toegekend door het Cradle to Cradle Products Innovation Institute, is ’s werelds meest toonaangevende standaard voor veilige, circulaire en verantwoorde materialen en producten.

De Dopper Glass van borosilicaatglas, is verrassend stevig en bestaat uit 100% natuurlijke mineralen. Draai deze fles ondersteboven en er is nog een verborgen superkracht te vinden: een beker om kraanwater uit te drinken. Water op een voetstuk zetten, letterlijk!

Dopper Glass: een ontwerpproces van buiten naar binnen

De Dopper Glass deelt de iconische Dopper-vorm. Hierdoor zou je kunnen denken dat het ontwerpproces eenvoudig was, niets is minder waar. Elk materiaal heeft zijn eigen mogelijkheden en beperkingen. En glas bleek moeilijk te vormen.

De Dopper Glass is opmerkelijk van buiten naar binnen ontworpen. Daarbij blijven de klassieke hoge hals en slanke vorm behouden. De eerste prototypes waren niet handzaam en hadden te veel variatie tussen de modellen. Vaardigheden van de lokale glasspecialisten en talloze proefmodellen waren nodig om van een moeilijk project, een bekroond ontwerp te maken.

De body van de Dopper Glass is een waar ambachtelijk stuk. Het is grotendeels met de hand gemaakt en ontstaat door langzaam een ​​roterende glazen buis in zijn uiteindelijke vorm te vormen. De vaardigheden van de specialist bij de machine bepalen de kwaliteit van het eindresultaat. Op deze manier krijgt de consument de naadloze en kristalheldere behuizing die niet kan worden bereikt met machineglas.

Niels Heijman – Product Development Manager, Dopper: “Onze passie is om geweldige ervaringen te creëren voor mensen bij het gebruik van onze Doppers. We willen dat ze een directe WOW ervaren door een clean ontwerp en alle functionaliteit voor hergebruik, maar de gebruiker ook inspireren met de Dopper missie, schoon plasticvrij water. We hebben het geluk om samen te werken met een netwerk van specialisten die de beste condities in de mooiste collecties voor Dopper brengen en de hoogste internationale standaarden bereiken op het gebied van duurzaamheid. We zijn enorm trots op deze Award-erkenning voor onze Dopper Glass. ”

Nils Bader, Director Green Product Award: “De Dopper Glass is een best-in-class voorbeeld voor het hoge niveau van kwaliteit en passie, onze genomineerden dragen allen bij aan een duurzamere toekomst.”

Over Green Product Award

Sinds 2013 biedt de International Green Product Award een platform voor ontwerpstudio’s en bureaus van fabrikanten waarvan de producten en diensten opvallen op het gebied van design, innovatie en duurzaamheid.

De Green Concept Award – in samenwerking met IKEA Foundation – is bedoeld voor studenten, start-ups & bedrijven die hun groene concepten willen presenteren, willen netwerken en samen willen groeien.

2021 – Dit keer hebben 1461 deelnemers uit 51 landen zich aangemeld voor de Green Product Award.

De Award omvat 11 categorieën Architectuur & Tiny Houses, Bouwcomponenten, Circulaire Materialen, Consumptiegoederen, Mode, Handwerk, Interieur & Lifestyle, Kinderen, Mobiliteit, Sport en Werkruimte.