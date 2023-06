Schiphol Airport Retail (SAR) en Dopper zetten een belangrijke stap in de strijd tegen plasticvervuiling. SAR, met 12 winkels de grootste retailer van Schiphol, neemt in samenwerking met Dopper per direct afscheid van plastic wegwerpwaterflessen door volledig te kiezen voor hervulbaar. SAR is de eerste luchthavenretailer van Europa die een dergelijk statement maakt. In de flagshipstore van de retailer is vandaag een Dopper Water Tap geopend waar reizigers gratis hun herbruikbare fles kunnen bijvullen. De bekroonde watertap is speciaal ontwikkeld om gedrag te veranderen en mensen te stimuleren om water te tappen. Door de samenwerking tussen SAR en Dopper wordt de verkoop van bijna 750.000 wegwerpwaterflessen per jaar voorkomen.

Vanaf vandaag kunnen de 70 miljoen reizigers die Schiphol jaarlijks ontvangt hun herbruikbare waterfles gratis vullen met kraanwater bij de slimme Dopper Water Tap in de Centraal winkel in Lounge 2. Met dit nieuwe watertappunt bieden SAR en Dopper bezoekers de mogelijkheid om een herbruikbare fles bij te vullen en zo op een duurzame en kosteloze manier water te drinken.

Gemaakt om gedrag te veranderen

Vorig jaar lanceerde Dopper de Dopper Water Tap, een tap gemaakt om gedrag te veranderen. Onderzoek laat zien dat ‘gemak’ de voornaamste reden is om plastic wegwerpflesjes te kopen. Daarnaast worden publieke watertappunten als moeilijk vindbaar ervaren en zien mensen tappunten zonder duidelijke eigenaar als onhygiënisch.

Om het hervullen van herbruikbare flessen de norm te maken en het gedrag van zowel de gebruiker als de eigenaar van het tappunt te veranderen, ontwikkelde Dopper een druppelvormige interactieve led-display. Meer dan 200 verschillende woorden en grapjes werken als emotionele triggers die mensen stimuleren om hun herbruikbare fles bij te vullen en hun gedrag blijvend te veranderen.

Netwerk van watertappunten

De slimme tap houdt onder andere bij hoeveel water er getapt is, hoeveel plastic wegwerpflesjes bespaard zijn en hoeveel CO2 er wordt uitgespaard. Omdat Dopper de watertappunten via Google Maps vindbaar maakt, ontstaat er een landelijk netwerk van plekken waar mensen hun herbruikbare waterfles kunnen vullen.

Duidelijk statement

Door het verbannen van wegwerpwaterflessen en het aanbieden van gratis kraanwater wil SAR een duidelijk statement maken en bovendien andere retailers inspireren. Martine de Lang, Deputy Managing Director/Head of Operations van SAR: “We willen reizigers stimuleren om kraanwater te drinken én hebben de ambitie minder wegwerpplastic te gebruiken. Met de Dopper Water Tap en het stoppen met de verkoop van wegwerpwaterflessen slaan we twee vliegen in één klap: we stimuleren mensen water te drinken, op een duurzame manier. Dat doen wij, Schiphol Airport Retail, samen met Dopper, een vooruitstrevend merk dat al jaren met succes de beweging naar hergebruik stimuleert.”

Just refill

Virginia Yanquilevich, CEO Dopper: “Het meenemen en hervullen van je herbruikbare waterfles als je op reis bent, zou net zo gewoon moeten zijn als het meenemen van je telefoon en paspoort. Zeker in Nederland, waar schoon drinkwater direct uit de kraan komt. Met het plaatsen van de Dopper Water Tap en het verbannen van wegwerpwaterflessen maakt SAR niet alleen een duidelijk statement, maar ook een enorme impact door de verkoop van bijna 750.000 wegwerpflesjes per jaar te voorkomen. Samen laten we zien dat hervullen de nieuwe norm moet worden. We hopen dat andere retailers het voorbeeld van SAR zullen volgen.”

De Dopper Water Tap bevindt zich in de flagshipstore in Lounge 2.

Foto: V.l.n.r: Martine de Lang (Deputy Managing Director at Schiphol Airport Retail), Virginia Yanquilevich (CEO Dopper), Maarten Schouwenaar (Business Manager Retail at Schiphol Group)