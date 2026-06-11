Ook na 2030 blijven er ontheffingen voor de zero-emissiezones bestaan voor ondernemers of particulieren die de overstap naar emissievrij vervoer nog niet kunnen maken. Gemeenten, branche- en belangenorganisaties en het Rijk hebben een afspraak gemaakt over welke voertuigen toegang houden en in welke gevallen een ontheffing kan worden aangevraagd. De huidige regels gelden tot 2030, wat voor onzekerheid zorgt voor ondernemers die moeten investeren. De nieuwe regels moeten dit najaar nog worden vastgelegd in het gezamenlijk ontheffingenbeleid van gemeenten.

Specifieke ontheffingen blijven na 2030 bestaan

Voor ondernemers die wel willen verduurzamen, maar vanwege omstandigheden niet kunnen, blijft de mogelijkheid bestaan om een ontheffing aan te vragen. Bijvoorbeeld vanwege netcongestie, bedrijfseconomische omstandigheden of omdat hun voertuig nog niet emissieloos verkrijgbaar is. Deze ontheffingen kunnen aangevraagd worden bij de RDW.

Verlenging ontheffing particuliere bestelauto’s en vrachtwagens

Voor voertuigen die alleen privé en niet zakelijk worden gebruikt, waaronder kampeerbussen, wordt de huidige ontheffing verlengd. Die liep tot 1 januari 2028 en geldt straks tot 1 januari 2030.

Langer toegang voor bijzondere voertuigen

Voor een aantal voertuigcategorieën wordt de toegang vanaf 2030 verlengd, omdat deze voertuigen nog onvoldoende in een emissieloze variant beschikbaar zijn. Het gaat om vrachtauto’s voor exceptioneel transport, vrachtauto’s met een laadkraan met een hefvermogen van 35 tonmeter of meer en voor voertuigen met een carrosseriecode 15, 16, 19 (alleen de riool- en kolkenzuigers en niet voor straatvegers en straatreinigers), 26 en aanduiding SF. Deze voertuigen hebben op dit moment een ontheffing of een vrijstelling tot uiterlijk 1-1-2030, of tot het moment dat zij (vóór 2030) 13 jaar oud worden. Deze voertuigen kunnen ook na 1-1-2030 de zero-emissiezones in met een ontheffing, die geldig zal zijn tot het voertuig maximaal 13 jaar oud wordt. Deze ontheffingsduur biedt ondernemers een realistische afschrijvingstermijn.

Ook voertuigen die voor 500 Euro of meer zijn aangepast vanwege een handicap en dierenambulances kunnen vanaf 2030 de zero-emissiezones in blijven komen. Tot slot wordt de vrijstelling voor brandweerwagens en gepantserde voertuigen voor onbepaalde tijd verlengd.

Voor voertuigen waarvoor inmiddels voldoende emissieloze alternatieven beschikbaar zijn, zoals verhuiswagens, straatreinigers en straatvegers met een carrosseriecode 19, verkoopwagens (carrosseriecode 23), en hoogwerkers (carrosseriecode 27), geldt dat zij vanaf 1 januari 2030 alleen nog emissieloos toegang hebben tot ZE-zones. Voor uitvoeringen met specifieke op- of ombouw die na 2030 emissieloos niet beschikbaar zijn blijft de ontheffing niet-emissieloos verkrijgbaar voertuig bestaan.

Later dit jaar volgt er nog een uitspraak voor toegang tot de zero-emissiezones na 2030 voor de rolstoeltoegankelijke voertuigen (carrosseriecode SH), oldtimers, kermis- en circusvoertuigen en plug-in hybride vrachtwagens. Een actueel overzicht van de regelingen is te vinden op opwegnaarZES.nl.

Duidelijkheid voor ondernemers

“Deze afspraak biedt duidelijkheid voor ondernemers”, zegt Ivo Santegoets, logistiek adviseur. “Zo weten ondernemers tijdig welke regels er gelden, welke investeringen ze nog moeten doen en of ze hiervoor hulp moeten inschakelen. Want we zien dat de overstap naar uitstootvrij vervoer in de praktijk soms nog ingewikkeld is.”

Ondernemers kunnen gratis hulp krijgen bij de overstap naar uitstootvrij vervoer. Hiervoor kunnen zij contact opnemen met een logistiek adviseur van een gemeente. Op opwegnaarzes.nl/persoonlijk-advies staat een overzicht met logistiek adviseurs per gemeente.