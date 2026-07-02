Kringlooporganisaties spelen een steeds belangrijkere rol in de circulaire economie én op de arbeidsmarkt. In 2025 zamelden zij meer dan 160.000 ton goederen in, realiseerden een CO₂-besparing van bijna 200 miljoen kilogram en boden ruim 11.000 mensen met een ondersteuningsvraag kansen om zich te ontwikkelen. Dat blijkt uit het Monitoringsrapport 2025 van Branchevereniging Kringloop Nederland (BKN).

Tegelijkertijd ontwikkelen werknemers bij de kringloop vaardigheden die hard nodig zijn voor de transitie naar een duurzamere economie. BKN-directeur Rachel Heijne: “Voor de circulaire economie hebben we veel handen nodig. We kunnen het ons simpelweg niet permitteren om de ruim 1 miljoen mensen die nu langs de kant staan en die graag aan de slag willen, niet te benutten. Bij de kringloop bieden we kansen aan mensen met een ondersteuningsvraag en leiden we mensen op voor banen van de toekomst.”

Indrukwekkende impact

Nu grondstoffen schaarser worden, klimaatdoelen uit zicht raken en personeelstekorten aanhouden, neemt de maatschappelijke betekenis van kringlooporganisaties toe. Zestien miljoen klanten vonden in 2025 hun weg naar de kringloop en deden daar een aankoop. Van alle ingezamelde goederen kreeg het overgrote deel een tweede leven via hergebruik of – in mindere mate – recycling. Daarmee werden grote hoeveelheden afval en CO₂-uitstoot voorkomen.

Daarnaast helpt de kringloop duizenden mensen met een ondersteuningsvraag aan werk en kansen. Zo’n 75% van alle werknemers bij de kringloop ontwikkelt zich op de werkvloer. Zij vinden daar zinvolle dagbesteding en leren bijvoorbeeld om producten te sorteren, krijgen training in het bewerken van oud hout tot nieuw plaatmateriaal of repareren en upcyclen kleding voor de verkoop. Met die vaardigheden leveren ze een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie. In die sector, waar vooralsnog te weinig arbeidskrachten beschikbaar zijn, moet de komende jaren veel werk verzet worden.

Financiële randvoorwaarden verslechterd

Juist op het moment dat de vraag naar de maatschappelijke bijdrage van de kringloop groeit, verslechteren de randvoorwaarden. De kringloopsector staat onder toenemende financiële druk. Stijgende loonkosten, hogere energie- en huisvestingslasten en afnemende subsidies zetten de bedrijfsvoering onder druk. Voor het tweede jaar op rij lagen de gemiddelde kosten hoger dan de gemiddelde inkomsten. De gevolgen zijn inmiddels zichtbaar. In 2025 daalde het aantal medewerkers binnen de sector met ruim 3.500 arbeidsplaatsen doordat vacatures niet werden ingevuld en tijdelijke contracten niet werden verlengd. Dit heeft ook direct impact op de mogelijkheden van kringlooporganisaties om mensen met een ondersteuningsvraag te begeleiden en om mensen op te leiden voor werk binnen de circulaire economie.

Erkenning en ondersteuning

Volgens BKN is structurele erkenning van kringlooporganisaties als maatschappelijke uitvoeringspartner noodzakelijk om de bijdrage aan circulariteit en inclusieve arbeid ook in de toekomst te kunnen blijven leveren. Heijne: “Als Nederland serieus werk wil blijven maken van circulariteit, het klimaat en een inclusieve arbeidsmarkt, dan zijn kringlooporganisaties een bewezen deel van de oplossing. Met de juiste ondersteuning en financiering kunnen we nog veel meer mensen én producten een nieuwe toekomst geven.”