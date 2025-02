Smileat, een toonaangevende biologische babyvoedingsfabrikant in Spanje, zet vandaag de knop om van diesel naar een geconcentreerde zonne-thermische energiebron om de stoom te kunnen maken die nodig is in hun productieproces. Het is daarmee een van de eerste voedingsmiddelenfabrikanten ter wereld die gebruik maakt van deze innovatieve techniek waarmee het Nederlandse bedrijf Suncom Energy duurzame warmte toegankelijk maakt voor de industrie. De fabriek in Zuid-Spanje stoot daardoor 56 ton CO2 minder per jaar uit en bespaart jaarlijks € 20.000 op de energierekening.

Er is sprake van een doorbraak van deze kosteneffectieve, hernieuwbare warmteoplossing in de voedingsmiddelenindustrie omdat ook een tweede (chipsfabriek van Patatas Fritas Maribel in Andalusië) en derde (een melkpoederfabriek in Nederland) voedingsmiddelenfabrikant deze techniek op korte termijn ook gaan implementeren.

Met de SunFleet wordt het jaarlijkse dieselverbruik in de Spaanse fabriek met meer dan 80 procent gereduceerd. “Dit komt neer op 20.000 liter diesel, zegt Henk Arntz, oprichter en CEO van Suncom Energy. “Naast de enorme reductie in CO2 uitstoot en in het gebruik van fossiele brandstof bespaart Smileat omgerekend ook nog jaarlijks 20.000 euro op de energierekening én is het minder afhankelijk van fluctuerende energieprijzen. De samenwerking met Smileat laat zien hoe innovatieve zonne-thermische oplossingen industrieën kunnen ondersteunen bij hun duurzaamheidsdoelen en tegelijkertijd de energie-efficiëntie kunnen optimaliseren.”

De SunFleet H300 van Suncom Energy is vandaag in het bijzijn van Manuel Larrasa, Secretaris Generaal van Consejería de Industria, Energía y Minas in Andalusië en Roel Nieuwenkamp, Nederlands ambassadeur in Spanje in werking gesteld.

Zoals vergrootglas werkt

Met de SunFleet van Suncom Energy wordt op een efficiënte manier hoge-temperatuur-warmte vanuit zonlicht geproduceerd én opgeslagen. De warmteopwekking gebeurt door zogenaamde SunArcs. Deze concentreren zonlicht door middel van parabolische spiegels op een receiver. Door deze receiver loopt een vloeistof die verwarmd wordt door dit geconcentreerde zonlicht. Je kunt dit vergelijken met de werking van een vergrootglas.

Power-to-heat

Ook is het mogelijk om elektriciteit om te zetten in warmte via het Power-2-Heat-component. Deze zet elektriciteit om in warmte als er een overschot is aan elektriciteit, opgewekt door windmolens en zonnepanelen. De opgewekte warmte wordt vervolgens opgeslagen in een warmtebatterij, waardoor ook op niet-zonnige dagen gebruik gemaakt kan worden van duurzame warmte. Suncom garandeert daarmee een 24/7 warmtevoorziening én een lagere energierekening. Door over te stappen van op fossiele brandstoffen gebaseerde systemen naar zonnethermie kunnen bedrijven hun CO2-voetafdruk verkleinen en hun energiekosten stabiliseren.

Wout Gubbels, Technisch Directer bij Suncom Energy: “Het toepassen van deze geconcentreerde zonne-thermische energiebron zal de nieuwe maatstaf worden bij duurzame voedselproductie. In veel productieprocessen in de voedingsmiddelenindustrie is hoge-temperatuur-warmte nodig. Onze SunFleet’s kunnen tot 475 °C warmte leveren. Bovendien zijn ze naadloos te integreren. We bieden fabrikanten daarmee een praktisch alternatief voor fossiele brandstoffen, wat bijdraagt ​​aan de wereldwijde transitie naar schonere energie.”

Nieuw groeigeld

Recentelijk haalde Suncom € 1.3 miljoen op waarvan € 600.000 groeigeld op bij Invest International, het internationale investeringsfonds van de Nederlandse overheid. Henk Arntz: “Ik ben enorm blij dat we op stoom komen. Met dit nieuwe groeigeld kunnen we onze oplossing verder gaan uitrollen in Europa. Ik steek liever mijn handen uit de mouwen dan dat ik ze aan het asfalt plak om een bijdrage te leveren aan decarbonisatie.”

Binnenkort volgt een ronde van € 5 miljoen waarvan één onderdeel een crowdfund actie is. Met dit geld gaat Suncom Energy zijn Sales en Operations-inspanningen in de focusgebieden Spanje en Nederland verder uitbreiden, het R&D- en operationsteam financieren dat zich zal richten op het optimaliseren van het product om winstgevendheid te bereiken in 2026 en tot slot om het tweede bedrijfsmodel (Heat as a Service) een kickstart te geven.

v.l.n.r.: Javier Quintana, medeoprichter en COO Smileat; Henk Arntz, oprichter en CEO van Suncom Energy; Roel Nieuwenkamp, Nederlands ambassadeur in Spanje; Manuel Larrasa, Secretaris Generaal van Consejería de Industria, Energía y Minas in Andalusië; Inmaculada Olivero Corral, Delegada Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Cádiz.