Doorbraak koffermarkt: Princess Traveller zet grote stappen in verwezenlijken groene droom

Nee, een goed jaar om reiskoffers te verkopen was het niet. Dan kun je natuurlijk bij de pakken neer gaan zitten, maar daar hebben Princess Traveller-oprichters Tim en Florentine Ouborg toevallig net geen talent voor. En dus investeerden ze de tijd die overbleef tijdens de coronacrisis in de ontwikkeling van een gloednieuwe, revolutionaire koffercollectie: de I AM GREEN Collection, vrijwel geheel gemaakt van 100% gerecyclede materialen. Princess Traveller werkte hiervoor samen met Waste Free Oceans en de Nationale Postcode Loterij. Beide partijen zijn belangrijk geweest voor deze doorbraak!

Hergebruik zwerfafval

Eerder lanceerde Princess Traveller al de Green Collection: koffers waarvan de schaal, de binnenvoering en de ritsen gemaakt zijn van gebruikte en gerecyclede PET flessen. Met de I AM GREEN Collection gaan Tim en Florentine een flinke stap verder: de wielen, het trolleysysteem en de handvatten zijn gemaakt van oude visnetten en touwen die door Waste Free Oceans en haar partners verzameld worden in havens over de hele wereld. “Deze plastics staan in de top 10 van meest gevonden zwerfafval in onze zeeën. Met onze I AM GREEN koffers maken we maximaal hergebruik van deze grondstoffen. En daar zijn we apetrots op!”, aldus Florentine.

Ambitieuze droom

Florentine: “Investeren in een groene keten houdt natuurlijk niet op bij het product zelf. Ook ons productieproces is erop gericht een zo duurzaam mogelijk product te creëren, tot en met de verpakking en het transport aan toe. Behalve wijzelf, zijn ook onze producenten GRS en BSCI gecertificeerd op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op deze manier willen we ons aandeel leveren aan een schonere wereld.”

Tim: “De reismarkt levert mensen veel goeds op, maar is niet per se duurzaam. Het voelt daarom juist als onze verantwoordelijkheid om onze koffers zo duurzaam mogelijk te maken. Dit kost tijd, en moet stap voor stap, maar we hebben een ambitieuze droom: het meest duurzame en groene koffermerk van de wereld te worden. Met het ontwikkelen van de I AM GREEN Collection maken we opnieuw mooie stappen om deze droom te verwezenlijken.”

River clean-up Bali

Dromen doe je niet alleen en in het verlengde van deze groene droom heeft Princess Traveller in samenwerking met de Nationale Postcode Loterij, Plastic Soup Foundation en Make A Change World 3 drijvende barrières gebouwd in 3 van de meest vervuilde rivieren van Bali, waardoor grote hoeveelheden plastic worden afgevangen en opgeruimd. Het gaat dan om zeker 400.000 kilo in 3 jaar tijd!

Harmen Spek, Manager Innovations & Solutions van Plastic Soup Foundation: “Wij zijn blij dat Princess Traveller samen met de Loterij een gewaagde stap heeft gezet om een plastic river clean-up te starten op Bali, waarbij het afgevangen plastic ook wordt gesorteerd en gedocumenteerd. Dit levert een schat aan data op waarmee we afkomst en verwerkingsmogelijkheden van het rivierplastic kunnen onderzoeken. Het gehele project, van koffer tot rivieronderzoek, geldt als bijzondere kruisbestuiving.”

Daan Peters, managing director Nationale Postcode Loterij: “Het is de missie van de Postcode Loterij om bij te dragen aan een betere wereld. Om die reden stimuleren we ook onze partners om te innoveren en de bedrijfsvoering te verduurzamen. Zo maken we samen grote stappen. Ik vind het mooi om te zien dat de samenwerking met Princess Traveller niet alleen heeft gezorgd voor onze iconische én tevens gerecyclede Postcode Loterij-koffer, maar ook een betere wereld dichterbij brengt.”

Bernard Merkx, bekend expert in recycling en co-founder van Waste Free Oceans Foundation: “Het blijft fantastisch om samen met Princess Traveller weer een volgende grote stap te kunnen zetten naar meer circulariteit en duurzaamheid in de reiswereld. En onze gezamenlijke reis is nog maar net begonnen want de volgende grote stap komt er alweer aan! Samen met onze partners blijven we de lat hoger leggen, maar vooral de consument kan het echte verschil maken: door de I AM GREEN producten te gaan gebruiken”.

Vanaf heden is de Princess Traveller I AM GREEN – Atlantic koffer tijdelijk te koop bij Albert Heijn en vanaf 6 december bij Bol.com en andere online retailers.