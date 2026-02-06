Sinds 2022 wordt er een grootschalig nationaal onderzoek gedaan naar hoe bedrijven, de overheid, het onderwijs en non-profitorganisaties de SDGs integreren in hun strategie. Deze ‘SDG Barometer’ wordt elke twee jaar herhaald om nationale trends in kaart te brengen en internationaal te kunnen vergelijken. Na eerdere edities in 2022 en 2024, is nu het veldwerk voor 2026 gestart.

Ben je verantwoordelijk voor duurzaamheid binnen je organisatie, vul dan de survey in. Het duurt slechts 15 minuten en als dank voor je deelname ontvang je na afloop het rapport met de onderzoeksresultaten.

De SDG Barometer is een samenwerking tussen De Amsterdam School of International Business, TIAS School for Business and Society, en Maastricht School of Management.