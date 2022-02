DOCKR is sinds augustus 2021 actief in België en kent een gestage groei. De teller staat ondertussen op een honderdtal fietsen op de weg maar het doel is om door te groeien naar een drievoud fietsen tegen eind dit jaar. DOCKR verwelkomde onlangs enkele interessante nieuwe klanten, waaronder Urbike. Om de aanhoudende groei verder in goede banen te leiden, is DOCKR ook op zoek naar versterking voor het eigen team.

Urbike biedt bedrijven niet alleen leveringsdiensten per fiets aan maar ondersteunt organisaties ook in hun transformatie naar de cyclo-logistiek. Op hun eigen ‘Academy’ geven ze trainingen om de veiligheid, kwaliteit én duurzaamheid van cargofiets verplaatsingen te garanderen. Het ligt voor de hand dat DOCKR en Urbike elkaar in dit duurzaam verhaal hebben gevonden. Vandaag levert DOCKR een aanzienlijk deel van de fietsen in de Urbike-vloot waardoor de coöperatie snel kan schakelen en perfect kan inspelen op de noden van de klanten.

Nina van Spengen, Expansion Manager Belgium: “Het is ontzettend leuk werken met Urbike. Enerzijds helpen wij ze met voertuigen voor hun eigen bezorgdiensten. Anderzijds is er een samenwerking waarbij we werken naar het gezamenlijke doel: zoveel mogelijk mensen de transitie laten maken van auto of bestelwagen naar duurzame alternatieven. Zij geven trainingen en brengen advies uit om de transitie zo soepel mogelijk te laten verlopen, en dan leveren wij de fietsen. De mensen bij Urbike zijn intrinsiek gemotiveerd om zoveel mogelijk mensen te laten fietsen, net als bij DOCKR, en dat is prettig samenwerken.”

Philippe Lovens, CEO bij Urbike: “Ons partnerschap met DOCKR ligt volledig in lijn met de ontwikkelingsstrategie van Urbike in België. Ten eerste laat DOCKR ons toe om efficiënt en wendbaar in te spelen op de sterke groei van onze leveringsactiviteiten door ons een vloot bakfietsen ter beschikking te stellen die perfect aangepast is aan fietslogistiek. Bovendien stelt de reactiviteit en de kwaliteit van de DOCKR-onderhoudsdienst ons in staat om op een continue basis een hoog serviceniveau te handhaven. Ten tweede stelt de diversiteit en flexibiliteit van het DOCKR-aanbod ons in staat een aantrekkelijke oplossing te bieden aan de professionele organisaties die wij ondersteunen in hun logistieke transformatie. Tot slot hebben wij in DOCKR een natuurlijke partner gevonden met wie wij een gemeenschappelijke visie delen: die van de transformatie van de stedelijke mobiliteit om de overgang van de steden naar duurzamere modellen te versnellen.”