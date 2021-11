DNB bepleit wereldwijde beprijzing van CO2

Beprijzing van CO 2 -uitstoot neemt de afgelopen jaren toe

De belangrijkste reden voor de traag verlopende aanpak van klimaatverandering, is dat vervuilers nog te weinig betalen voor de maatschappelijke kosten van hun CO 2 -uitstoot. Daardoor krijgen bedrijven en burgers wereldwijd te weinig financiële prikkels om te verduurzamen en zo hun uitstoot te verminderen. CO 2 -beprijzing is daarvoor een oplossing. Als overheden zo’n beprijzing invoeren, betalen uitstoters voor hun impact op het klimaat.

Wereldwijd wordt de afgelopen jaren steeds meer uitstoot van CO 2 beprijsd (figuur 1). Volgens de Wereldbank wordt in 2021 over iets meer dan 20% van de globale CO 2 -uitstoot een vorm van belasting geheven. Vorig jaar was dat nog maar 15%, en in 2010 lag dit getal rond de 5%. De toename in het afgelopen jaar wordt vooral veroorzaakt door de invoering van een zogeheten emissiehandelssysteem (ook wel ETS, Emission Trading system, genoemd) voor energiebedrijven in China. Hiermee wordt in China nu ongeveer 30% van de uitstoot expliciet beprijsd, wat een belangrijke stap is aangezien de meeste CO 2- uitstoot van de wereld in China plaatsvindt (28% van de wereldwijde uitstoot in 2019, tegenover 18% voor de EU en 15% voor de VS).