Hardcore-legende DJ Paul Elstak viert het jubileumjaar van zijn iconische hit Rainbow in the Sky met een bijzondere samenwerking met De Vegetarische Slager. In zijn nieuwe rol als Chef Gehackt lanceert Elstak speciaal voor de samenwerking een remake van de hit, precies dertig jaar na de originele release. De samenwerking markeert niet alleen een terugkeer naar zijn muzikale roots, maar ook een ode aan plantaardig eten.

Van dansvloer naar de keuken

Paul Elstak, de man die Nederland al sinds de jaren ’90 op de dansvloer laat hakken, ruilt voor de remake van zijn legendarische hit van Rainbow in the Sky de dansvloer tijdelijk in voor de keuken. In plaats van te hakken op de beat, staat Paul te hakken achter het aanrecht. De videoclip, opnieuw opgenomen met een dosis culinaire knipogen, brengt de boodschap over dat we blijven hakken, maar dan op een plantaardige manier. Want net als happy hardcore wil De Vegetarische Slager mensen samenbrengen – met een flinke dosis nostalgie en een knipoog naar vroeger, en een plantaardige twist van nu.

“Wat veel mensen niet weten, is dat ik vegetariër ben,” zegt Elstak over de samenwerking. “Dit was dé kans om Nederland te laten zien dat verschillende werelden samengaan. Vegetariër of carnivoor – het hoeft elkaar niet te bijten. Sterker nog: iedereen kan van hetzelfde genieten. Of het nu gaat om een potje hakken op de dansvloer of in de keuken. En ik kan je verzekeren: de pasta bolognese is nét zo lekker met plantaardig Rul Gehackt. Niemand die iets hoeft te missen.”

30 jaar Rainbow in the Sky en twee shows in GelreDome



Naast de culinaire samenwerking viert Paul Elstak het 30-jarige jubileum van zijn iconische hit. Ter ere van dit jubileum zal hij twee shows geven in het GelreDome, waar hij terugkeert naar de plek waar hij als hardcore icoon zoveel mensen op de dansvloer kreeg.

Remake Rainbow in the Sky

De remake van Rainbow in the Sky, ter lancering van de samenwerking met De Vegetarische Slager, is vanaf nu te bekijken: