Dierenwinkels zetten zich in voor ‘Zero CO2-Pootafdruk’

In tien winkels van Pets Place, verspreid over heel Nederland, staan vanaf 27 juli een maand lang houten wereldbollen van ruim twee meter hoog en drie meter diep. “Dierenliefhebbers kunnen op deze manier letterlijk dit houten universum binnenstappen dat geheel in het teken staat van het klimaat en hoe we hiervoor kunnen zorgen. Een belangrijk onderwerp waar we steeds vaker mee te maken hebben en krijgen”, aldus bedrijfsleider Arjen Dik van Pets Place Enschede, één van de deelnemende winkels.

CO2-Pootafdruk

In de wereldbollen krijgen mensen onder andere uitleg over de manier waarop Edgard & Cooper met recyclebare verpakkingen en duurzame productie het Zero Pootafdruk Plan wil realiseren. “Dankzij de duurzame verpakkingen van Edgard & Cooper hebben we in 2020 met alle Pets Place winkels samen 130.147 plastic zakken bespaard”, aldus bedrijfsleider Dik. “Dat is bijna evenveel als het aantal mensen dat, normaliter, in de stadions van Ajax, Feyenoord én PSV passen.” Zo kunnen de verpakkingen van de hondenbrokjes van Edgard & Cooper bij het oud papier en zijn hun blikjes natvoer gemaakt van gerecycled aluminium dat zijn oorsprong kent in 1888.

De houten wereldbollen zijn onderdeel van het duurzaamheidsinitiatief genaamd Growing Planet, een initiatief uit de koker van Edgard & Cooper. “Lief zijn voor onze planeet en duurzaam ondernemen zijn belangrijke pijlers voor ons”, verklaren de drie oprichters van Edgard & Cooper, Koen Bostoen, Louis Chalabi en Jurgen Degrande. “Begin dit jaar hoorden wij van hun idee om op originele wijze aandacht te vragen voor duurzaamheid”, vertelt Ard Malenstein, CEO van IJsvogel Retail waartoe Pets Place behoort. “Naast dierenspeciaalzaak nemen wij ook graag de rol op ons om baasjes te adviseren en te inspireren. Daarom stellen wij graag onze winkels ter beschikking voor dit mooie project.”

Komende maand zijn de Growing Planets te zien in de Pets Place vestigingen in Muiden, Oisterwijk, Oosterhout, Eindhoven, Veldhoven, Etten-Leur, Hulst, Heerlen, Uden en Enschede.

Over Pets Place

Pets Place is onderdeel van IJsvogel Retail, marktleider op het gebied van dierenspeciaalzaken in Nederland. Het bedrijf heeft 175 dierenwinkels door het hele land en is van plan om in de komende vier jaar het aantal vestigingen uit te breiden naar 230. In 67 winkels in het zuiden van Nederland zit Pets Place onder één dak met Boerenbond, eveneens onderdeel van IJsvogel Retail. Daarnaast heeft het bedrijf een groothandel en een zeer sterk groeiende webshop. Pets Place, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in Ede, heeft ongeveer 1200 medewerkers in dienst. Sinds 2021 is het bedrijf hoofdsponsor van Stichting Enjoycleaningup, een stichting die dagelijks, tijdens de normale uitlaatrondjes met de hond, zwerfafval opruimt.

Over Edgard & Cooper

Edgard & Cooper is opgericht door de twee Belgische ondernemers Louis Chalabai en Koen Bostoen die zich verbaasden over het gebrek aan smakelijke en gezonde opties in de diervoedingssector. In 2016 lanceerden zij hierom een vers en voedzaam productaanbod onder de namen van hun honden, Edgard & Cooper. Zij kregen hierbij hulp van jeugdvriend Jurgen Degrande, die hiermee de derde founder werd. Inmiddels biedt het purpose driven merk een breed assortiment honden- en kattenvoer van 100% natuurlijke en verse ingrediënten. Met haar passie voor duurzaamheid is het ook het eerste Europese merk waarvan de verpakking van honden- en kattenbrokken is gemaakt van 100% biologisch afbreekbaar materiaal. Edgard & Cooper doneert bovendien 1% van zijn jaarlijkse omzet aan de Edgard & Cooper Foundation, een goed doel met als missie het leven van honden en katten vandaag nog te verbeteren om onrecht van morgen te vermijden.