DHL eCommerce opende vandaag officieel de nieuwe CityHub in Arnhem. De ceremonie gebeurde in het bijzijn van klanten en vertegenwoordigers van de gemeente, waaronder wethouder Nermina Kundiç. Gelegen aan knooppunt Velperbroek is het duurzame gebouw goed zichtbaar vanaf de A12. Dagelijks worden er door 130 medewerkers ruim 10.000 pakketten per dag gesorteerd en bezorgd in een grote cirkel rond Arnhem. Dat gebeurt veelal met elektrische auto’s.

Voor DHL is Arnhem ook de thuisbasis van het klantcontactcentrum en een regionale hub die zakelijke klanten belevert. Met 700 medewerkers is DHL daarmee een grote werkgever in Arnhem. Juist vandaag is DHL opnieuw uitgeroepen tot Great Place To Work; het internationale erkende certificaat voor goed werkgeverschap. De verbondenheid met Arnhem komt ook terug in het Nederlands Openluchtmuseum waar de loods van Van Gend & Loos, waar DHL uit voortkomt, een veelbezocht onderdeel is.

Nermina Kundiç, wethouder duurzame mobilteit en economie voor de gemeente Arnhem: “Als gemeente juichen we toe dat we samen met ondernemers de binnenstad beter, schoner en gastvrijer kunnen maken. Met deze CityHub geeft DHL het goede voorbeeld. De elektrische bezorgbusjes dragen bij aan een schone, stille en gastvrije stad. De CityHub zelf is duurzaam gebouwd: de vestiging wordt gasloos en voorzien van zonnepanelen, waarmee de elektrische bestelauto’s opgeladen kunnen worden. Dat past heel goed bij de duurzame doelstellingen die we in Arnhem hebben.”

Ewout Blaauw, Director Corporate Affairs van DHL: “Met deze CityHub hebben we een uitstekende uitvalsbasis voor duurzame, fossielvrije belevring van huishoudens en bedrijven in de regio. Voor onze medewerkers is het een plezierige en veilige werkplek.”

DHL CityHub aan knooppunt Velperbroek

De CityHub is gebouwd volgens de duurzaamheidsnorm BREEAM Outstanding. De vestiging is gasloos en wordt voorzien van zonnepanelen. De korte afstanden tot huishoudens in de regio, de slimme routes, hoge beladingsgraad en de elektrische bussen optimaliseren duurzaamheid en beperken verkeersbewegingen. In deze routes worden ook DHL ServicePoints en pakketautomaten beleverd. Pakketten zelf afhalen of brengen naar deze servicepunten, worden gezien als nog duurzamer, zeker als dat lopend of met de fiets gebeurt.

CityHub Arnhem is de vijftiende CityHub die in korte tijd gebouwd is in het Nederlandse netwerk van 130 lokale vestigingen. De komende tijd opent DHL nog een CityHub namelijk in Hendrik-Ido-Ambacht; op andere plekken wordt gebouwd en grond gezocht. Recent werd ook de eerste paal geslagen van het vijfde nationale sorteercentrum van DHL. Deze centra beleveren de 130 CityHubs verspreid over Nederland, waaronder die in Arnhem.