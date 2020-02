DGTL Amsterdam creëert blauwdruk voor circulair festival

Na jaren grote stappen te hebben gemaakt op het gebied van circulariteit, zet het elektronische muziekfestival DGTL tijdens de aankomende achtste editie een cruciale volgende stap. Als pionier op het gebied van innovatie en duurzaamheid, heeft het festival een circulaire blauwdruk gerealiseerd die toepasbaar is op zowel een festival als een stad. DGTL Amsterdam, dat 11 en 12 april het festivalseizoen aftrapt op de NDSM-werf, is hiermee ’s werelds eerste elektronische muziekfestival dat volledige circulariteit nastreeft.

Het duurzaamheidsprogramma van DGTL draait al sinds 2013 en is van meet af aan gericht op het sluitend krijgen van de kringlopen op het gebied van energie, water & sanitatie, voedsel, grondstoffen (afval) en mobiliteit. Daar het streven is om de cirkel dit jaar te sluiten, is de term CYCLE tijdens de 2020-editie het overkoepelende thema. Voor een aantal van deze systemen zal DGTL de kringlopen gaan sluiten, zoals de kringlopen van energie, grondstoffen en water en sanitatie. Uiteraard blijft DGTL in de allereerste plaats een muziekfestival en ook daar wordt al jaren naar een duurzame manier van programmeren gekeken, door internationale headliners te combineren met lokaal talent. Verspreid over zeven podia, focust DGTL met meer dan 65 artiesten op muzikale verbreding en verdieping. Voor het grote publiek creëren de Modular en AMP stages de echte festivalvibe. Fijnproevers vinden hun weg richting de technostage Generator of de meer op de underground gerichte Filter. Een steeds prominenter deel van het programma is weggelegd voor live performances op het grote LIVE podium.

Samenwerking Gemeente Amsterdam

Een festival kun je zien als een tijdelijke mini-maatschappij. Er wordt gewerkt en geconsumeerd, mensen zijn in beweging, eten en slapen. Net als in de maatschappij zijn er allerlei verschillende stromen aanwezig; geld, energie, voedsel, kennisuitwisseling, water en creativiteit. Om deze reden ziet DGTL haar terrein als living-lab voor circulaire innovatie in wijken en steden. Door samenwerkingen te zijn aangegaan met onder meer de Gemeente Amsterdam en de Rijksoverheid, pakt het festival stedelijke uitdagingen gezamenlijk aan met de stad en de overheid, op thema’s als de energietransitie en nieuwe sanitatie.

Energieneutraal

Op het gebied van energie is de doelstelling dit jaar simpel: tijdens showdagen moet de energieconsumptie volledig van hernieuwbare bronnen afkomstig zijn. Dit betekent van zon, wind of andere onuitputtelijke bronnen. De Gemeente Amsterdam heeft geïnvesteerd in de evenementenvoorzieningen op de NDSM-werf; zo is door de aanleg van extra stroomkasten de toegang tot netstroom toegenomen. Hierdoor kunnen alle energievragende onderdelen van het festival – zoals onder meer bars, verlichting en het foodcourt – voor hun stroomvoorziening simpelweg gebruik maken van de stopcontacten op de NDSM-werf. Hiermee is het energiesysteem van DGTL tijdens showdagen volledig energieneutraal en uitstootvrij en neemt het festival definitief afscheid van de traditionele diesel-generatoren.

Van urine naar water, van poep naar compost

Ook is DGTL samen met de Gemeente Amsterdam, onderzoekers, toiletleveranciers en verwerkers een pilot gestart om op het evenement een circulair sanitair systeem te realiseren. Hierbij wordt urine omgezet tot (grijs) water en ontlasting tot compost verwerkt. DGTL hoopt dat deze pilot een blauwdruk biedt waar buurten, steden en de muziek- en evenementenindustrie van kunnen leren.

Plant-based menu

Na de introductie van een vleesvrije foodcourt in 2016 is DGTL in de afgelopen jaren gegroeid naar een menu dat bestond uit gered voedsel en imperfecte producten. Dit jaar neemt DGTL de volgende stap door een volledig plant-based (veganistisch) menu aan te bieden, samengesteld door een selecte groep chefs.

Mobiliteit

Een ander belangrijk speerpunt is het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van mobiliteitsbewegingen. Veruit het grootste deel van uitstoot van broeikasgassen van DGTL wordt veroorzaakt door de reizen van bezoekers. Vluchten van artiesten, de vervoersbewegingen van leveranciers en het gebruik van machines tijdens op- en afbouw zorgen door verbranding van fossiele brandstoffen ook voor de nodige emissies. Zodoende wordt gekeken naar manieren om transportbewegingen over de gehele breedte (bezoekers, leveranciers, artiesten) zo efficiënt en duurzaam mogelijk te maken.

Wat betreft de brandstof voor de gebruikte machinerie tijdens de op- en afbouw van het evenement, stapt DGTL dit jaar volledig over van diesel op biodiesel. Hiermee verlaagt het festival de uitstoot van CO2 op dat gebied met 89 procent. Verder ligt dit jaar de focus van DGTL op het aantrekkelijk maken van het reizen per trein, zowel voor nationale als internationale bezoekers. Dit door middel van ticket deals, die nationaal en internationaal vervoer per trein promoten bij het aanschaffen van een ticket voor DGTL Amsterdam. Hiermee wil het evenement zoveel mogelijk bezoekers de trein in krijgen, in plaats van in het vliegtuig.

