De eerste 4 WEii-licentiehouders werden tijdens vastgoedbeurs PROVADA door Dutch Green Building Council (DGBC) feestelijk gepresenteerd. Afgelopen maanden doorliepen Exploitatiepartners B.V., INNAX Gebouw en Omgeving B.V, Royal HaskoningDHV en Van Beek Ingenieurs B.V. met succes onder meer de WEii-training en de toelatingsaudit. Om dit te vieren ontvingen zij een symbolische fles WEiin. De 4 licentiehouders kunnen nu met een WEii-certificaat een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen.

Sinds begin dit jaar kunnen marktpartijen licentiehouder worden voor de WEii, de Werkelijke Energie intensiteit indicator. In die hoedanigheid kunnen ze gecertificeerde WEii-scores afgeven voor gebouwen. De WEii is een gezamenlijk project van DGBC en kennisplatform TVVL en ontwikkeld door een enthousiaste werkgroep. DGBC verzorgt het licentieproces en TVVL de trainingen. Manager

Kennisontwikkeling bij TVVL Esmeralda Pondman was vanuit die werkgroep betrokken bij de ontwikkeling van de WEii-tool en -trainingen. “Nu het WEii-protocol breed wordt gedragen door de markt is het nog belangrijker dat het uitrekenen van de WEii-scores op een betrouwbare manier gebeurt”, vertelt ze. Om licentiehouder te kunnen worden, moet minimaal één werknemer van de organisatie de officiële WEii-training hebben gevolgd. “Hoewel de rekenmethodiek eenvoudig is, geeft de training net even meer achtergrond en uitleg over de methodiek. Met deze bagage sturen we enthousiaste deelnemers terug de praktijk in.”

Meetlat van werkelijk energiegebruik

Een van die enthousiaste deelnemers is Maneesh Avadhani, Sustainable Buildings Consultant bij Royal HaskoningDHV. Voor een opdrachtgever heeft hij zelfs al een WEii-certificaat gegenereerd. Hij is blij met de licentie voor zijn bedrijf: “Wij streven ernaar om onze maatschappij duurzamer te maken met onze adviezen. Daarbij vinden energiebesparing belangrijk. De meetlat van werkelijk

energiegebruik is daarbij essentieel. We zijn daarom verheugd dat we WEii-certificaten kunnen afgeven voor onze klanten.”

115 WEii-trainees in een halfjaar

In het eerste halfjaar van 2024 zijn er al 115 WEii-trainees opgeleid. De 6 WEii-trainingen tot aan de zomer zijn gevuld en voor oktober staat een nieuwe WEii-training gepland. Pondman: “Het is mooi om te zien hoe dit onderwerp leeft en wordt opgepakt door de markt. We verwachten dan ook dat na bekendmaking van de eerste 4 licentiehouders er nog meer licentiehouders gaan volgen.”

Trots

Ook Philip Blaauw, directeur en oprichter van adviesbureau INNAX, is enthousiast. “De waarde van een aantoonbaar correcte WEii-score wordt steeds duidelijker. In relatie tot Paris Proof-ambities, de portefeuilleaanpak van de omgevingsdiensten, ESG-rapportages en de eisen die de CSRD hieraan stelt. We zijn trots dat we als eerste organisatie succesvol geauditeerd zijn door Dutch Green Building Council en nu gecertificeerde WEii-scores kunnen afgeven voor gebouwen.”