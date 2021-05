DGBC presenteert framework voor circulaire bestaande gebouwen

Het framework voor circulaire bestaande gebouwen is beschikbaar. Met dit framework wil DGBC de circulaire bouwoplossingen verbreden en toepasbaar maken naar de gehele bouwsector. Een belangrijke vraag daarbij is: Hoe krijgt circulariteit een plek in de gehele bouwopgave, zo ook voor bestaand vastgoed. Het framework biedt een definitie voor een bestaand circulair gebouw en indicatoren om dit meetbaar te maken. Samen met Circle Economy, Metabolic, SGS Search, Alba Concepts en Valstar Simonis werkte DGBC aan dit framework voor circulaire bestaande gebouwen. Het framework is mede mogelijk gemaakt door de Laudes foundation, Bouwinvest en Schiphol.

DGBC heeft in 2018 het ‘Framework for Circular Buildings’ opgesteld gericht op nieuwbouw. Maar hoe zit het met bestaande gebouwen? 80% van het huidige vastgoed bestaat nog in 2050 en er is nog geen leidraad voor circulariteit in het bestaande vastgoed. Hoe kan die 80% op circulaire wijze beheerd en gebruikt worden? En waar moeten we voor bestaande bouw nu de prioriteiten aan geven? Dit rapport geeft invulling aan de behoefte van veel partijen om ook voor bestaande bouw circulariteit (en een circulair gebouw) te concretiseren. Het framework bestaat uit indicatoren voor bestaande gebouwen: voor de prestaties van het gebouw, het beheer en het gebruik.

Circulaire strategieën

Gebouwen vergen continu hulpbronnen, zoals energie, materialen en water, maar hebben ook een functie om bij te dragen aan het welzijn van mensen en aan de biosfeer. Deze indicatoren zijn opgenomen in dit framework. Het is dan ook niet alleen toepasbaar voor BREEAM, maar ook voor gebouweigenaren, beleidsmakers en adviseurs, die dit kunnen gebruiken om een scherp beeld van circulariteit voor de bestaande bouw te krijgen. Het framework is ook bedoeld als inspiratiedocument voor de ontwikkeling van circulaire strategieën in andere projecten en programma’s om de bestaande gebouwde omgeving sneller circulair te maken.

“Dit framework geeft een duidelijke kapstok in een woud aan allerlei ontwikkelingen”, stelt Inge van Baardwijk, Schiphol. “Energie wordt al langer geborgd in meerjarige onderhoudsplannen. Circulariteit moet een veel grotere plek krijgen in MJOP. Het framework helpt daarbij.” Pam van de Klundert, Bouwinvest, vult aan: “Met het framework kunnen we voortborduren op bestaande processen. Dit framework biedt handvatten om aan de slag te gaan met circulariteit binnen alle facetten van het gebouwmanagement.”

Indicatoren voor BREEAM(-NL) In-Use

Dit framework is een vervolg op het eerste framework, met een verdieping naar de bestaande bouw. Daarom wordt de koppeling nu gemaakt met BREEAM(-NL) In-Use, in plaats van BREEAM(-NL) Nieuwbouw. Het doel is de ontwikkelde strategieën en indicatoren op te nemen in BREEAM In-Use International, om deze vervolgens ook in de Nederlandse versies van deze richtlijnen over te nemen. Dit framework is ook een handreiking aan de BRE om de Nederlandse expertise over de circulaire (bouw)economie te vertalen naar de internationale BREEAM In-Use standaard. BREEAM In-Use bestaat uit drie delen: voor Deel 1 (Asset) en Deel 2 (Beheer) wordt de internationale 2020 versie gevolgd, voor Deel 3 (Gebruik) wordt een specifieke Nederlandse herziening uitgebracht.

Het rapport is dinsdag 18 mei gepresenteerd tijdens het webinar Framework voor circulaire bestaande gebouwen.