Op woensdag 1 juli vindt het commissiedebat Bouwregelgeving plaats waarin wordt gesproken over het vereenvoudigen en schrappen van regels om daarmee de woningbouw te versnellen. Dutch Green Building Council (DGBC) en Platform Woonopgave onderschrijven vanuit het samenwerkingsproject Eerlijk Wonen de noodzaak om sneller meer woningen te realiseren. Tegelijk waarschuwen zij voor een te smalle benadering, omdat regels schrappen zonder inzicht in het systeem de wooncrisis niet structureel oplost.

“Echte versnelling vraagt om moderne regels, goed beleid en inzicht in hoe het systeem werkt,” zegt algemeen directeur DGBC Brigit Gerritse namens ​​het consortium Eerlijk Wonen​​. “Regels schrappen klinkt stoer, maar lost zonder visie op het systeem de wooncrisis niet op en is dan slechts symptoombestrijding.”

“De vraag is niet óf Nederland moet versnellen, maar hóe dat gebeurt zonder de voorwaarden voor eerlijk wonen uit het oog te verliezen,” aldus Sanne van Manen, oprichter ​van Platform Woonopgave ​namens ​het consortium Eerlijk Wonen. “Regels beschermen vaak belangrijke waarden, zoals betaalbaarheid, veiligheid, duurzaamheid, rechtszekerheid en kwaliteit van de leefomgeving. Tegelijkertijd kunnen regels slimmer, actueler ​​en​​ consistenter worden ingericht. Veel regels grijpen bovendien op elkaar in en kunnen zowel beschermen als belemmeren. Daarom is het belangrijk om niet alleen naar losse regels te kijken, maar naar hun functie en samenhang binnen het systeem. Juist omdat de woonopgave verweven is met betaalbaarheid, ruimte, verduurzaming, infrastructuur en ongelijkheid, moeten innovatie en nieuwe oplossingen de ruimte krijgen.”

Binnen het samenwerkingsproject Eerlijk Wonen presenteerden DGBC en Platform Woonopgave onlangs de ‘Kaart van het Woonbeleid’. De kaart brengt ruim 250 wetten en regels in beeld die samen het speelveld van de woonopgave bepalen. Als instrument en gespreksstarter maakt de kaart in één oogopslag zichtbaar welke regels er zijn, hoe ze op elkaar ingrijpen en waar verdere verdieping nodig is voor gerichte modernisering van het systeem. Daarmee helpt de kaart om niet alleen te kijken naar wat kan worden geschrapt, maar ook naar waarom regels ooit zijn ingevoerd en hoe ze vandaag op elkaar inwerken.

DGBC en Platform Woonopgave roepen de ​​politiek ​​daarom op tot gerichte systeemmodernisering door te behouden wat beschermt, aan te passen wat belemmert en duidelijker te maken welke regels nodig zijn om sneller én toekomstbestendig meer woningen te realiseren.

DGBC en Platform Woonopgave gaan hierover in gesprek met Kamerleden, ministeries, gemeenten, provincies en sectorpartijen. De ‘Kaart van het Woonbeleid’ helpt keuzes te maken en het gesprek te voeren op basis van inzicht in het systeem.