Dutch Green Business Group NV (“DGB” of “de Groep”) (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevende projectontwikkelaar van CO2-projecten gericht op natuur- en ecosysteemherstel, geeft financiële vooruitzichten af voor de komende jaren ​​met verwachte bruto verkoop van CO2-reductie credits uit projectactiviteiten. De Groep verwacht dat de bruto verkopen van credits de komende tien jaar zullen toenemen van € 79,8 miljoen tot € 160,8 miljoen en meer dan € 327 miljoen zullen bedragen over de gehele looptijd van de projectpijplijn.

DGB is een projectontwikkelaar van grootschalige natuurprojecten waarmee het geverifieerde hoogwaardige CO2-reductie creëert, internationaal bekend als Verified Emission Reduction-credits (“VER-credits“). VER-credits zijn ook algemeen gekend als CO2-compensatie of CO2-credits en elke VER-credit staat gelijk aan één ton geverifieerde emissiereductie.

De markt van CO2-reductie breidt zich snel uit. Overheden en bedrijven zijn het er vrijwel algemeen over eens dat de markt moet groeien om aan de wereldwijde behoeften te voldoen. DGB startte twee jaar geleden haar eerste project en heeft inmiddels zeven grootschalige projecten in beheer en in uitvoering. Het operationele team voert momenteel haalbaarheidsstudies uit voor nog tien projecten. Projecten hebben 2 tot 6 jaar financiering nodig voordat ze VER-credits opleveren.

In 2022 breidde de Groep haar projectontwikkelingspijplijn uit tot 11,1 miljoen VER-credits in ontwikkeling, met een toename van nog eens 27 miljoen VER-credits door de mogelijkheid om haar bestaande bebossings- en herbebossingsactiviteiten in Kameroen en Kenia op te schalen.

De Groep baseert haar financiële vooruitzichten op de huidige projectenpijplijn en houdt nadrukkelijk geen rekening met potentiële nieuwe projecten.

De bruto verkopen van VER-credits voor de komende tien jaar zullen naar verwachting variëren van € 79,8 miljoen tot € 160,8 miljoen. De Groep verwacht een bruto verkoop van credits van meer dan € 327 miljoen gedurende de gehele levensduur van haar projectpijplijn.

Credit prijzen

De financiële vooruitzichten van DGB zijn gebaseerd op de momenteel beschikbare projectdocumentatie, de prognoses over de projecten en huidige markttransacties, werkend met een illustratieve verkoopprijs van $ 10,00 per credit van een cookstove-project, $ 11,00 per credit van een REDD+ project en $ 18,00 per credit van een AR-project.

De Raad van Bestuur voorziet een prijsstijging in overeenstemming met het EY Net Zero Center (1) en voorspelt een prijsstijging van geverifieerde emissiereductie van 9,5% tot 15,0% per jaar richting 2035 en 4,0% tot 6,0% prijsstijging van 2035 naar 2050.

Voor de duidelijkheid, alle verkoopprijzen van credits zijn slechts illustratief en de prijs van VER-credits op de markt kan hoger of lager zijn op het moment van verkoop. DGB blijft deelnemen aan de wereldwijde discussie over de beste manier om emissiereductieprojecten in ontwikkeling te waarderen – samen met toonaangevende accountantskantoren – inclusief hun impact bij het bijdragen aan biodiversiteit en maatschappelijke impact waar herbebossingsprojecten worden ontwikkeld.

Projectfinanciering

DGB financiert haar operatiele kosten en projecten door het aangaan van langlopende afnameovereenkomsten voor VER-credits die in de komende jaren worden geverifieerd en maakt hiermee gebruik van termijncontracten. Termijncontracten voor VER-credits in ontwikkeling vormen een belangrijk onderdeel van de financierings-, verkoop- en distributiestrategie van DGB.

In Q3 2021 heeft DGB de eerste bindende afnameovereenkomsten gesloten en in Q1 2022 heeft de Groep de eerste significante afnameovereenkomst ter waarde van € 1,1 miljoen afgerond met een groot internationaal energiebedrijf. In 2022 heeft DGB termijnverkopen afgerond van in totaal € 2,9 miljoen. De Raad van Bestuur verwacht voor 2023 een toename in termijnverkopen van VER-credits.

DGB heeft reeds €2,5 miljoen financiering zekergesteld met de uitgifte van (converteerbare) groene obligaties om de ontwikkeling van haar projecten te bekostigen. De Raad van Bestuur onderzoekt verschillende mogelijkheden om in de komende jaren de projectontwikkeling verder te financieren.