Deze twaalf duurzame ondernemingen maken kans op de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap

De twaalf duurzame bedrijven die kans maken op de prestigieuze Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap 2018 zijn bekend. De genomineerden zijn Omrin uit Leeuwarden, Koninklijke Auping B.V. uit Deventer, Koffiebranderij G. Peeze B.V. uit Arnhem, Bouwgroep Dijkstra Draisma B.V. uit Bolsward, Eosta uit Waddinxveen, EcoChain Technologies B.V. uit Amsterdam, Hoeksche Hoeve B.V. uit ’s-Gravendeel, DSM-Niaga uit Geleen, Ter Laak Orchids uit Wateringen, De Verspillingsfabriek uit Veghel, ORTEC uit Zoetermeer en Mud Jeans International B.V. uit Almere.

Op dinsdag 3 april werden deze ondernemingen, die allen excelleren op het gebied van duurzaamheid en innovatie, in het zonnetje gezet in het Wisdom & Wonder Paviljoen van Wageningen University & Research. Een toepasselijke locatie: de vooraanstaande universiteit is de meest groene en duurzame ter wereld en viert dit jaar bovendien haar 100-jarig bestaan. De Koning Willem I Plaquette is een initiatief van de Koning Willem I Stichting om bekendheid te geven aan positieve, duurzame ontwikkelingen in de Nederlandse economie en wordt op 28 mei 2018 uitgereikt.

De bekendmaking van de genomineerden werd omlijst door een programma met verschillende keynotes. Hierin benadrukten sprekers Sigrid Helbig, directeur van The Economic Board, Rens Buchwaldt, lid van raad van bestuur Wageningen University & Research en Ruud Koornstra, Energiecommissaris van Nederland, het belang en de toekomst van duurzaam ondernemerschap. Ondernemer Anne-Marie Rakhorst voerde voorafgaand aan de bekendmaking een vraaggesprek met de kinderen Fulco en Chahrazad over ‘17 doelen die je deelt’. Fulco en Chahrazad zijn ambassadeurs van deze campagne, waarmee Rakhorst Nederland kennis wil laten maken met de ‘17 Werelddoelen’. Deze doelen zijn opgesteld door de Verenigde Naties om ervoor te zorgen dat de wereld gezonder, eerlijker en veiliger wordt voor iedereen. De kinderen overhandigden de twaalf genomineerde ondernemingen vervolgens één voor één de nominatiecertificaten.

European Business Awards for the Environment

De genomineerden ontvingen tevens een exclusieve uitnodiging om als Nederlandse afgevaardigden mee te dingen met de tiende editie van de prestigieuze European Business Awards for the Environment. Deze internationale prijs, welke in oktober 2018 worden uitgereikt door de Europese Unie, is bedoeld om ondernemingen te belonen die goed ondernemerschap combineren met eerbied voor het klimaat.

Het is de vierde keer dat de Plaquette een vast onderdeel is van de Koning Willem I Prijs. Eerdere winnaars zijn Koppert Cress uit Monster (2016), Coöperatie TexelEnergie U.A. uit Oudeschild (2014) en Normteq uit Hengelo(2012). Van de genomineerden wordt eind april een selectie gemaakt van drie finalisten. Tijdens de bestuursvergadering wordt de winnaar vastgesteld. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van de Koning Willem I Stichting.

Genomineerde ondernemingen voor de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap:

Omrin – Leeuwarden (Friesland)

Koninklijke Auping B.V. – Deventer (Overijssel)

Koffiebranderij G. Peeze B.V. – Arnhem (Gelderland)

Bouwgroep Dijkstra Draisma B.V. – Bolsward (Friesland)

Eosta – Waddinxveen (Zuid-Holland)

EcoChain Technologies B.V. – Amsterdam (Noord-Holland)

Hoeksche Hoeve B.V. – ’s-Gravendeel (Zuid-Holland)

DSM-Niaga – Geleen (Limburg)

Ter Laak Orchids – Wateringen (Zuid-Holland)

De Verspillingsfabriek – Veghel (Noord-Brabant)

ORTEC – Zoetermeer (Zuid-Holland)

Mud Jeans International – Almere (Flevoland)

Over de Koning Willem I Prijs & Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap

De Koning Willem I Stichting reikt sinds 1958 tweejaarlijks de Koning Willem I Prijs in de categorieën ‘grootbedrijf’ en ‘mkb’ uit en daarnaast de Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap. Ze vormen de ultieme bekroning op goed ondernemerschap. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van de Koning Willem I Stichting. Prof. dr. K.H.W. Knot, president van De Nederlandsche Bank N.V., bekleedt de functie van voorzitter. De onafhankelijke ondernemingsprijzen worden actief gesteund door het ministerie van Economische Zaken & Klimaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Meer informatie: www.kw1prijs.nl.