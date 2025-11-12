ASN Bank heeft vier Gouden Eekhoorn Awards en geldprijzen uitgereikt aan duurzame en sociale initiatieven. Van de honderden aanpakkers die zich inschreven, selecteerde de jury drie winnaars. Het grote publiek koos de winnaar van de publieksprijs. Alle winnaars zetten zich met hun initiatieven in voor een groene en sociale toekomst.

“Divers, creatief en met oog voor de toekomst. Dat kenmerkte de inzendingen voor de ASN Gouden Eekhoorn Awards 2025”, zegt Angela Eijlander, Chief Marketing & Sales Officer bij ASN Bank én juryvoorzitter. “We zijn als jury onder de indruk van alle initiatieven die bijdragen aan een mooiere toekomst, door jong én oud. We kozen voor initiatieven die écht een oplossing bieden voor de grote en kleine uitdagingen van nu. We feliciteren de winnaars met hun prijzen en kijken uit naar al het moois dat ze nog gaan doen.”

De winnaars van ASN Gouden Eekhoorn Awards 2025

Winnaar categorie individueel initiatief én publieksprijs: Apotheek van de Toekomst

Hanneke uit Halsteren zamelt ongebruikte medische hulpmiddelen in via inzamellocaties in apotheken, ziekenhuizen en zorginstellingen. Haar stichting heeft inzamelpunten opgezet, controleert de middelen en geeft ze door aan kleine organisaties, zorgscholen of particulieren met een smalle beurs. De Apotheek van de Toekomst vermindert verspilling én bevordert hergebruik. Dat zorgt voor duurzamere zorg.De jury koos het initiatief van Hanneke als winnaar, omdat het duurzaam én sociaal is. Het biedt een oplossing voor iedere Nederlander. Maar ook voor een groot maatschappelijk probleem. Want de verspilling van materialen in de zorg is naast slecht voor het milieu, ook onnodig.

Naast de juryprijs won Apotheek van de Toekomst ook de publieksprijs. Het winnen van de publieksprijs is een bijzondere erkenning. In totaal zijn er ruim 13.500 stemmen uitgebracht. Het grote publiek zag ook dat Apotheek van de Toekomst veel impact maakt om een maatschappelijk probleem op te lossen en koos het initiatief van Hanneke als favoriet.

Winnaar categorie groepsinitiatief: Stichting Minimaatje

In Den Haag biedt Stichting Minimaatje goede diergeneeskunde voor mensen met een kleine beurs. Dankzij de vrijwillige inzet van dierenartsen krijgen huisdieren de zorg die ze verdienen, tegen maximaal 30% van de gangbare prijs. Minimaatje vindt dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om zijn of haar huisdier goed te verzorgen.Volgens Minimaatje is dit in het belang van de gezondheid van huisdieren én hun eigenaren. En daar is de jury het helemaal mee eens. Geldgebrek mag nooit een reden zijn dat huisdieren onnodig lang ziek zijn of pijn hebben. De jury bewondert de zorg die Stichting Minimaatje levert.

Winnaar categorie jeugdinitiatief: Kids FixForce

Mats (7 jaar) uit Diemen nodigt kinderen uit om op woensdagmiddag gratis te leren sleutelen aan hun fiets bij de Kids FixForce. Onder begeleiding van Mats, zijn ouders en meester Vladimir leren ze kleine reparaties uitvoeren, zodat fietsen langer meegaan en kinderen ook in de herfst blijven fietsen.De jury vindt Kids FixForce een super idee! Want, een kapotte fiets? Dat heeft iedereen weleens. De jury vindt het bijzonder dat Mats zo jong al bezig is met het sleutelen aan fietsen, om andere kinderen te helpen. Mooi is dat zijn initiatief ook zorgt voor verbinding onder de sleutelende kinderen.

Over de ASN Gouden Eekhoorn Awards

ASN Bank organiseerde dit jaar de tweede editie van de ASN Gouden Eekhoorn Awards om kleine duurzame en sociale initiatieven in het zonnetje te zetten. Want iedere stap richting een mooiere wereld telt.

Prijzen:

Gouden Eekhoorn Juryprijs in de categorie individueel initiatief: € 2.500

Gouden Eekhoorn Juryprijs in de categorie groepsinitiatief: € 2.500

Gouden Eekhoorn Juryprijs in de categorie jeugdinitiatief: € 2.500

Gouden Eekhoorn Publieksprijs: € 2.500

De overige finalisten werden verrast met €250 voor hun inzet en om hun initiatief verder te laten groeien.

Kijk voor meer informatie over alle initiatieven op vanafhier.nl/asn-gouden-eekhoorn.