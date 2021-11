Designbloempot van 100% afval

De bloempotten uit de Waste Collectie van Capi worden gemaakt van 100% afval. De grondstoffen bestaan uit visnetten, afvalkurk en gerecyclede Capi bloempotten. Dat ruimt lekker op en maakt de bloempotten mooier dan ze al zijn. Daarnaast hebben ze nog veel meer pluspunten.

Het belangrijkste is natuurlijk dat je planten in huis haalt die je in de Waste potten zet. Je tuin, balkon, terras en interieur worden groener dan ooit. Verder wordt de collectie 100% klimaatneutraal geproduceerd en is ze voorzien van het CO2 Neutral® label. De bloempotten worden in Nederland gemaakt met alle voordelen van dien zoals minimaal transport, topkwaliteit en extra werkgelegenheid.

Stijlvol design

De Waste potten zijn eigentijds vormgegeven en uitgevoerd in een gladde Smooth variant of met een organische Rib-structuur. Ze zijn robuust en tegelijk superlicht van gewicht wat erg handig is. Geschikt voor binnen en buiten. De bloempotten zijn breukbestendig, vorstbestendig en UV-resistent en blijven mooi onder de meest erbarmelijke weersomstandigheden.

Grow a greener life, dat is de missie waar Capi voor gaat. De duurzame potten hebben 10 jaar garantie en zijn uiteindelijk zelf ook weer 100% recyclebaar. Waarom zou je eigenlijk nog voor een andere bloempot kiezen?

Het CO2 Neutral label

Het CO2 Neutral label garandeert dat bedrijven die dit label ontvangen actief hun lokale en wereldwijde klimaatimpact berekenen, verlagen en compenseren. Dit label kan alleen verkregen worden dankzij aantoonbare klimaatinspanningen.