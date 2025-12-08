Er komt een nieuwe subsidieregeling voor duurzame waterstof in de industrie. Deze subsidie helpt bedrijven in de industrie om over te stappen naar het gebruik van hernieuwbare waterstof in hun processen. Geïnteresseerde bedrijven kunnen tot en met 30 januari reageren op de conceptversie van de subsidieregeling.

Subsidie voor meer zekerheid in de waterstofmarkt

De nieuwe subsidie Stimulering Toename Inzet Hernieuwbare Waterstof in de Industrie (STIHWI) moet industriële bedrijven meer zekerheid geven over de beschikbaarheid van hernieuwbare waterstof. En het geeft producenten van deze waterstof of importeurs meer zekerheid over de afname van hun waterstof.

Past bij Europese doelen

Nederland moet voldoen aan Europese regels. In 2030 moet 42% van alle waterstof in de industrie hernieuwbaar zijn. In 2035 is dit 60%. De nieuwe subsidie helpt bij het behalen van deze doelen.

Wie kan subsidie aanvragen?

Industriële bedrijven die hernieuwbare waterstof willen gebruiken, kunnen de subsidie straks aanvragen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Als zij subsidie krijgen, moeten ze wel eerst een leveringsovereenkomst sluiten met een waterstofproducent of importeur.

Zo veel mogelijk bedrijven subsidie

Bij hun aanvragen doen bedrijven een bod. Dit bestaat uit de prijs die ze willen betalen voor hernieuwbare waterstofeenheden en de periode waarin ze deze willen ontvangen. Bedrijven die de laagste biedingen doen, krijgen voorrang. Omdat die bedrijven minder geld en zekerheid nodig hebben, kunnen meer bedrijven op deze manier subsidie krijgen.

Denk mee over de subsidie

Tot en met 30 januari 2026 kunnen bedrijven reageren op de conceptversie van de subsidieregeling. Hierin staan bijvoorbeeld de voorwaarden waaraan een bedrijf moet voldoen om subsidie te krijgen.

Wanneer opent de subsidie?

Na deze consultatie beoordeelt het ministerie van Klimaat en Groene Groei de reacties. Op basis daarvan kan de subsidieregeling veranderen. De definitieve regeling verschijnt waarschijnlijk eind 2026 en opent begin 2027 voor aanvragen bij RVO. Deze planning kan nog veranderen, omdat de Europese Commissie eerst toestemming voor staatssteun moet geven.