Circulariteit en esthetiek komen samen in DenimX: een innovatieve collectie interieurmaterialen gemaakt van gerecycled textiel. Tijdens Material District 2026 presenteert Maiburg, exclusief distributeur van DenimX, een compleet materialenpalet dat inspeelt op de groeiende vraag naar duurzame én praktisch toepasbare oplossingen binnen de interieurbouw.

Met biophilic design als overkoepelend thema van de beurs sluit DenimX naadloos aan op de behoefte aan natuurlijke, tactiele materialen met een verhaal. Jaarlijks wordt in Nederland circa 150 miljoen kilo textiel weggegooid of verbrand. DenimX doorbreekt deze lineaire keten door gedragen jeans en textielafval te transformeren tot hoogwaardige platen en vilten voor interieurtoepassingen.

Eén collectie, drie materiaalsoorten

DenimX is uniek in Nederland en bestaat uit drie complementaire materiaaltypes, verkrijgbaar in zes zorgvuldig samengestelde kleuren:

• ECO-HPL – hard en slijtvast plaatmateriaal van gerecycled textiel versterkt met biohars. Ontwikkeld voor horizontale toepassingen zoals tafelbladen, werkbladen en balies.

• BIO-Laminaat – buigzaam maar stevig laminaat van gerecycled textiel met een bio-based bindmiddel. Geschikt voor verticale toepassingen zoals wandbekleding en thermovormen.

• ECO-vilt – zacht, lichtgewicht en flexibel. Ideaal voor akoestische panelen, wandbekleding, stoffering en interieuraccenten.

Dankzij de uniforme kleurstelling kunnen interieurarchitecten en interieurbouwers materialen eenvoudig combineren binnen één ontwerpconcept.

Circulariteit als ontwerpkracht

Volgens DenimX oprichter Marc Meijers laat dit materiaal zien dat duurzaamheid geen beperking hoeft te zijn: “Ons doel is om materialen terug te brengen in de keten en verspilling te voorkomen. Circulariteit en esthetiek sluiten elkaar niet uit – samen vormen ze juist een bron van creativiteit en functionaliteit.”

Maigreen®: duurzame keuzes concreet gemaakt

DenimX is exclusief verkrijgbaar via Maiburg en valt onder het Maigreen®-label, waarmee duurzame en gezonde materiaalkeuzes inzichtelijk worden gemaakt. Beide labels zijn van toepassing op de DenimX-materialen en tonen aan dat dit circulaire materiaal concreet in projecten kan worden toegepast.

Duurzaamheidstrateeg Leon van Dun licht toe: “Van plaatmateriaal tot lijmen en afwerkingen: wij adviseren producten die niet alleen circulair zijn, maar ook praktisch toepasbaar binnen projecten die moeten voldoen aan BREEAM-, LEED- of WELL-eisen.”

Te zien en te ervaren op Material District 2026

Van 4 tot en met 6 maart 2026 presenteert Maiburg de volledige DenimX-collectie op Material District Utrecht, stand D12. Bezoekers kunnen de materialen zien, voelen en toepasbaar ervaren binnen uiteenlopende interieurcontexten.