Een half jaar na de onthulling laat de Blade Barrier op de testlocatie van Rijkswaterstaat zien dat hergebruikte windturbinebladen een serieus en circulair alternatief kunnen vormen voor traditionele geluidsschermen. Uit de eerste meetresultaten blijkt dat het innovatieve scherm een vergelijkbare geluidsreductie behaalt als een standaard betonnen geluidsscherm.

De Blade Barrier werd op 2 juli 2025 onthuld als Nederlandse wereldprimeur: het eerste geluidsscherm dat is opgebouwd uit afgedankte windturbinebladen. De proefopstelling van 60 meter lang ligt langs de A58 bij Oirschot en wordt tot eind 2026 gemonitord binnen InnovA58; de infraproeftuin van Rijkswaterstaat.

Geluidsprestatie vergelijkbaar met standaardscherm



De eerste geluidsonderzoeken laten zien dat de Blade Barrier goede geluidsresultaten behaalt. Het scherm – opgebouwd uit twee hele turbinebladen en een gezaagd deel – varieert in hoogte tussen 3 en 4 meter. Evaluatie met wetenschappelijke modellen laat zien dat de Blade Barrier akoestisch vergelijkbaar is met een traditioneel geluidsscherm van ongeveer 3,3 meter hoogte. Het geluidsonderzoek aan de Blade Barrier is uitgevoerd door de bedrijven M+P en Demcon, in opdracht van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat is positief verrast door de resultaten, Willem Jan van Vliet (expert geluidsmaatregelen): “Met het resultaat is de schermwerking van de Blade Barrier duidelijk geworden. Op basis daarvan weten we nu hoe het scherm kan worden gemodelleerd in een regulier onderzoek naar wegverkeersgeluid.”

Daarmee is nu één van de belangrijkste toetsingscriteria in hoofdlijnen aangetoond: de geluidsprestatie. Met de realisatie in juli vorig jaar is ook de maakbaarheid aangetoond. De monitoring loopt door tot eind 2026 waarbinnen de resultaten van de overige criteria (financiële impact, veiligheid & onderhoud en duurzaamheid) zullen volgen.

Circulair alternatief voor een groeiend afvalprobleem



De Blade Barrier is een initiatief van startup Blade–Made, dat zich richt op het hoogwaardig hergebruik van windturbinebladen uit ontmantelde windparken. Deze bladen zijn lastig te recyclen en vormen wereldwijd een groeiende afvalstroom. Gebruik als secundair bouwmateriaal in grootschalige infra-objecten, biedt de windindustrie een duurzame oplossing voor complexe reststromen. De bouwsector bespaart cement en staal en vermindert daarmee de druk op het milieu. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Het geluidsscherm sluit aan op de ambitie van Rijkswaterstaat om volledig klimaatneutraal en circulair te gaan werken.

InnovA58 als levende proeftuin



Rijkswaterstaat participeert vanuit het project InnovA58 met de testlocatie, kennis en cofinanciering in het project. De Blade Barrier past binnen de ambitie om toe te werken naar duurzame en circulaire infraobjecten die ook in de dagelijkse praktijk toepasbaar zijn. Met de eerste positieve resultaten wil InnovA58 ook andere wegbeheerders, zoals gemeenten en provincies, informeren over de mogelijkheden van circulaire geluidsschermen. De Blade Barrier laat zien dat hergebruik van complexe reststromen, zoals windturbinebladen, kan leiden tot volwaardige, functionele en schaalbare infra-oplossingen met een lagere milieu-impact.

De proefopstelling is gerealiseerd in samenwerking met Dura Vermeer, dat vanaf het begin betrokken was bij de ontwikkeling en uitvoering. Ook de provincie Noord-Brabant is betrokken door middel van een financiële bijdrage uit het Programma Circulaire Doorbraakprojecten.